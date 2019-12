'90 Day Fiancé': Pourquoi la mère de Robert Bryson's Son Bryson n’est-elle pas dans sa vie?

Robert et Anny sont l'un des couples les plus controversés de la saison 7 des fiancés de 90 jours de TLC. Le couple ne s'est réuni que huit heures en personne pendant que Robert était en croisière avant de se fiancer et a décidé de demander le visa K-1 ensemble.

Robert est un père célibataire de Brooklyn, âgé de 41 ans, qui vit maintenant à Winter Park, en Floride, avec son fils de cinq ans, Bryson. En fait, il a cinq enfants par quatre femmes différentes. Anny, quant à elle, est une femme de 31 ans sans enfants qui est originaire de la République dominicaine.

Dès le début, Robert espérait qu'Anny pourrait être une figure maternelle pour son jeune fils. Et tandis que la grand-mère de Bryson, Stephanie Woodcock (une star de cinéma adulte qui passe par Diamond Foxxx dans l'industrie), est toujours dans sa vie, sa mère n'a jamais été montrée dans l'émission.

Les fans de 90 Day Fiancé se sont souvent demandé où était la mère de Bryson et si elle passait du temps avec son fils. Récemment, Robert a parlé de son absence dans une Q&R sur Instagram.

Robert a révélé le '90 Day Fiancé' que la mère de Bryson a soudainement déménagé

Selon Distractify, lors de la première du fiancé des 90 jours, Robert a expliqué que la mère de Bryson était partie sans aucun avertissement alors que Bryson n'était qu'un bébé. Il a dit dans l'émission: «Je suis rentré un jour, elle a tout déménagé de l'appartement sans me le dire. C'est donc ainsi que cela s'est terminé, mais je suis heureux que cela se soit produit parce que si cela ne s'était pas produit, je n'aurais jamais rencontré Anny. "

Le 3 décembre, Robert a profité de ses histoires Instagram pour répondre à certaines questions des fans. Il a révélé qu'il n'avait pas vu son ex depuis qu'elle avait déménagé et n'avait aucune idée si la grand-mère de Bryson lui parlait toujours. Lorsqu'un fan de 90 Day Fiancé a demandé où était la mère de Bryson, Robert a répondu: "Je n'en ai aucune idée, mais où qu'elle soit, j'espère qu'elle va bien."

La star de '90 Day Fiancé' a déclaré sur Instagram qu'elle ne reviendrait pas

Le 20 décembre, Robert s'est de nouveau dirigé vers ses histoires Instagram pour répondre aux demandes des fans. Les téléspectateurs de Fiancé de 90 jours étaient naturellement toujours curieux de savoir la mère de Bryson.

Selon In Touch Weekly, un fan lui a demandé: «La maman de Bryson l'a-t-elle déjà rencontré en plus de sa naissance? Quand a-t-elle quitté sa vie? »Robert a répondu:« Oui. 1,5 ans. "

Un autre a demandé si la mère de Bryson était incarcérée. "La mère de Bryson, j'espère, est juste en prison, pas seulement sortie. Si elle l'est, elle aime son bébé! Envoyez des photos », a écrit un spectateur. Mais Robert a dit que ce n'était pas le cas et que la mère de Bryson était libre de tendre la main si elle le voulait. "C'est une femme libre", a-t-il répondu sur Instagram. "J'ai mon numéro de téléphone depuis cinq ans, ça ne change pas."

La star du 90 Day Fiancé est même allée jusqu'à suggérer qu'il ne pensait pas que la mère de son fils reviendrait à sa vie. "Pensez-vous que la mère de Bryson reviendra et voudra devenir parent après vous avoir vu à la télévision?", A demandé un fan. Robert a répondu simplement avec un GIF «non».

Robert et Anny se sont récemment affrontés à propos de ses capacités parentales dans la série

Anny semblait heureuse de servir de beau-parent à Bryson lors de son arrivée en Floride. Sans enfants, a-t-elle dit, elle était ravie de faire partie de sa vie.

Pourtant, Anny et Robert se sont disputés sur son choix de rester dans un appartement d'une chambre, où les deux partagent un lit simple avec Bryson. Et le jour de l’anniversaire d’Anny, comme le montre l’épisode du 22 décembre «Jour du jugement», Robert a remis en question son aptitude à devenir un beau-parent potentiel pour son fils.

Alors que Robert voulait une soirée discrète dans un bar d'Orlando, Anny voulait des sensations supplémentaires dans un club de strip. Au club, Robert pensait qu'Anny s'amusait un peu trop. Le lendemain matin, la star de 90 Day Fiancé a révélé qu’elle avait déjà été avec une femme et qu’elle était ouverte à un trio pour l’anniversaire de Robert.

"Ce n'est pas une bonne surprise du tout!" A déclaré Robert, exprimant son dégoût à l'idée. Il a ajouté qu'il voulait une «bonne femme» qui voulait être avec «juste son mari». «Je ne veux pas ça dans ma maison», s'est-il exclamé. "Je ne veux pas ça avec mon enfant."

Pour sa part, Anny a répondu en l'appelant «ennuyeuse» et en disant qu'elle était une «fille aventureuse» avec des «fantasmes» qu'elle voulait explorer.

