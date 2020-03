A $ AP Rocky explique pourquoi il utilise des panneaux de vision et comment la prison suédoise l’a impacté

A $ AP Rocky est revenu aux États-Unis l’été dernier avec une nouvelle perspective. Après avoir passé plus d’un mois dans une cellule de prison suédoise à la suite de certaines accusations d’agression, il a été libéré et a immédiatement regagné son domicile.

Le cas du rappeur a attiré l’attention d’autres célébrités, diplomates et même du président Donald Trump lui-même. Bien qu’il n’ait pas purgé de peine dans l’établissement, l’expérience a définitivement laissé des traces.

A $ AP Rocky au Yams Day | Theo Wargo / .

Le cas de A $ AP Rocky en Suède est devenu mondial et politique

Déjà un rappeur bien connu et membre d’ASAP Mob (alias A $ AP Mob), Rocky n’était pas étranger à la célébrité avant d’être arrêté en Suède en juillet 2019 pour voies de fait graves. En ville pour une représentation, lui et trois autres personnes de son entourage ont été accusés d’avoir sauté et agressé un habitant de Stockholm.

Après avoir publié une vidéo sur Instagram pour raconter sa version des événements, A $ AP Rocky s’est rendu aux autorités. Une fois en garde à vue, son avocat s’est exprimé en son nom et a fait part de ses préoccupations concernant les mauvais traitements, les conditions de détention déplorables et l’incapacité de voir un juge et d’être libéré.

Kanye West, Kim Kardashian West et Trump ne sont que quelques-unes des personnes qui ont tenté d’intervenir. L’affaire a attiré l’attention du monde entier sur lui et le système juridique suédois, y compris lorsque Trump a tenté d’influencer la procédure avec un négociateur professionnel.

Lors d’une interview avec Jonah Weiner du WSJ Magazine, A $ AP a déclaré qu’il était reconnaissant envers tous ceux qui l’avaient aidé et a remercié Trump lorsque le président l’a appelé.

Cependant, il a été noté qu’une attention accrue avait été portée lorsque l’affaire avait été réexaminée pendant la procédure de destitution. Il a été révélé que l’ambassadeur américain Gordon Sondland avait conseillé au président de «jouer la carte du racisme» et de lui lancer un défilé à son retour.

Rocky a été inspiré pour aider le

défavorisés en Suède

Il a dit à Weiner que pendant son incarcération, il avait rencontré d’autres détenus alors qu’il attendait des nouvelles de son cas. L’ennui, les conditions de détention et le temps d’attente du procès ne lui convenaient pas.

«J’avais une couverture mondiale et cela m’a pris encore un mois! Les gens là-bas me disaient: «Je n’ai pas parlé à ma mère depuis un an. Je n’ai pas vu de juge. “Et ce n’était que des noirs et des bruns.”

L’expérience a incité Rocky à

retourner au pays pour un autre spectacle et au cours de cette visite, il a fait un arrêt à

un centre local pour les jeunes et a fourni des billets gratuits et à prix réduit (1 $) aux

la ville qui était «du capot». Il a également offert son aide pour repenser les uniformes des détenus.

Le rappeur va de l’avant avec de nouvelles musiques et dates de concerts

Considéré comme l’un des plus aventureux et créatifs de son équipe, A $ AP Rocky a partagé qu’il utilisait une méthode de vision board pour se lancer pour son nouvel album.

Il a dit à Weiner que ses murs étaient recouverts de différentes photos: «C’est un peu comme un tableau de vision. Je compile différents points de référence et les imprime et les mets sur les murs, donc j’y vis. »

Ajoutant que la plupart des photos étaient de lui-même, il

a expliqué: “Vous devez analyser qui vous êtes en tant qu’artiste et mieux vous connaître

que quiconque. Alors les gens ne pourront jamais vous dicter.

Selon Billboard, Rocky sera l’une des têtes d’affiche du festival de musique JMBLYA ce printemps, et il est également dû au titre Rolling Loud à Miami.

La rumeur veut qu’il ait quelques nouveaux morceaux qui ont frappé Internet, y compris une chanson avec Juicy J intitulée “2-Piece”. Les fans devraient bientôt chercher le prochain album.