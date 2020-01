À l’intérieur de Britney Spears Pop Up de LA, la zone

Quiconque a toujours voulu entrer littéralement dans un Britney Spears il est préférable de revêtir leur uniforme bleu d’agent de bord le plus brillant et de monter à bord d’un avion pour Los Angeles pour «The Zone», une expérience pop-up adaptée à l’armée britannique.

S’ouvrant vendredi dans les couloirs d’un ancien K-Mart, l’église de 30 000 pieds carrés du Holy Spearit est composée de 10 salles inspirées des clips musicaux, performances et albums préférés des fans de Britney.

“Nous voulions trouver un artiste où, imaginez que vous entrez dans le monde de votre artiste préféré, être dans les clips et interagir d’une manière nouvelle serait si spécial”, Jeff Delson de Black Sky Creative, l’une des sociétés de production / agences créatives derrière l’expérience, a déclaré TooFab à l’espace. “Britney a été notre premier choix parce que ses vidéos sont tellement emblématiques. Nous l’avons approchée et avons présenté l’idée et nous avons obtenu sa bénédiction et son approbation et elle est super excitée à ce sujet. Nous avons passé les 2 dernières années à proposer tous les designs et la logistique et trois mois pour le construire. “

La première partie de l’expérience se déroule dans un lycée, à la “… Baby One More Time”, avec des casiers interactifs, un terrain de basket et même une apparition spéciale de l’amie de longue date de Britney et de son assistante personnelle Felicia Culotta, reprenant son rôle dans le clip. À partir de là, c’est sur Mars pour recréer le moment charnière de l’astronaute de “Oups … Je l’ai encore fait”, suivi d’une danse sur chaise à “Plus fort”, une danse contre un doublé de corps de Spears pour “Moi contre la musique”. , “des divertissements en vol sur l’avion” Toxique “, quelques numéros de” Cirque “, un autel consacré à” Blackout “, une danse de serpent à” I’m a Slave 4 U “et une interaction paparazzi qui se termine avec votre visage sur la couverture d’un tabloïd.

Découvrez Brian Particelli de TooFab, embarrassé lors de l’une des séances de photos ci-dessous:

“C’est très difficile car elle a tellement de vidéos emblématiques et toutes ses vidéos sont gravées dans notre mémoire collective”, a déclaré Delson lorsqu’on lui a demandé comment elles avaient limité sa discographie à ces succès. “C’est une expérience de fan, nous avons choisi celles que les fans aiment le plus et donnent un très bon aperçu de sa carrière. Il y a eu quelques changements ou ajouts au fil du temps, mais nous avons pensé que c’était un bon point de départ pour donner à chacun une bonne sentir sa carrière emblématique. “

“J’adore vraiment l’autel ‘Blackout’ parce que cet album est si spécial pour moi et c’est un favori des fans”, a-t-il ajouté. “Nous pensions que c’était vraiment spécial de rendre hommage à” Blackout “. Mais obtenir “Cirque” et sauter dans la fosse à balles et avoir une explosion et être à nouveau un enfant est aussi très amusant. ”

Alors que Britney elle-même n’a pas encore visité – “elle viendra”, a promis Delson – un certain nombre de ses danseurs de sauvegarde ont vérifié l’espace avant l’aperçu de la presse.

“Nous avions 50 personnes, toutes ses danseuses au fil des ans et elles ont rejoué leur chorégraphie dans toutes les salles”, a-t-il déclaré, dont la vidéo peut être vue sur la page Instagram de l’expérience (ci-dessous). “Ils aiment tellement Britney et tout le monde l’aime, alors c’était amusant de voir toutes ces danses et ces chorégraphies célèbres revivre dans cet espace.”

Tout au long de la procédure, les fans pourront interagir avec certaines séances photo avec un bracelet RFID, qui enverra ensuite toutes vos photos et vidéos à l’application “The Zone”. Et bien que ce soit certainement un endroit averti en matière de technologie, l’objectif derrière cela est d’être moins une expérience numérique et plus sociale.

“Nous pensons que le monde devient vraiment numérique et que les gens se concentrent sur ce qu’ils peuvent faire sur leurs téléphones et leur canapé, et pour nous, nous voulons vivre des expériences qui changent la vie des gens où ils sortent et font l’expérience du monde et interagissent avec leurs célébrités et artistes préférés d’une manière nouvelle “, a expliqué Delson. “Nous pensons que ce sera quelque chose que vous ne pouvez pas faire lors d’un concert, vous ne pouvez pas le faire sur votre téléphone, nous voulons que les gens s’amusent et expérimentent les technologies et s’amusent avec leurs amis.”

Découvrez plus de photos de l’expérience dans la galerie ci-dessus. “The Zone” ouvre ses portes vendredi 31 janvier au public – les billets peuvent être achetés ici.