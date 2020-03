À l’intérieur de la collection Sentimental Barbie de Johnny Depp

S’il y a une chose que les fans aiment savoir sur les célébrités, ce sont les choses qui font d’eux ce qu’ils sont. Ils veulent connaître la vie amoureuse de leur célébrité préférée, le type de maison dans laquelle ils vivent, leur nourriture préférée et même ces petites choses étranges qui les distinguent. Pour les fans de Johnny Depp, il y a beaucoup de ces moments à choisir, car c’est un gars assez intéressant.

Il se fait remarquer pour son excentricité et son style remarquable, ainsi que ses côtelettes d’acteur. De sa collection de jouets pour enfants bien connus à la façon dont il se prépare pour les rôles, Depp nous intrigue.

Les rôles les plus remarquables de Johnny Depp

Johnny Depp | Andreas Rentz / .

Depp a fait ses débuts dans le film A Nightmare on Elm Street, mais c’est son rôle dans l’émission à succès 21 Jump Street qui a attiré l’attention du monde. Il est passé à des rôles notables dans Edward Scissorhands, Alice au pays des merveilles et Pirates des Caraïbes. Mais il est plus qu’un simple acteur. Il est également producteur, réalisateur et scénariste.

À un moment donné, Depp a fait une approbation pour Dior. Il était autrefois propriétaire du club, The Viper Room, depuis son ouverture en 1993 jusqu’à son abandon en 2004.

Depp a une fille avec son ancienne amoureuse de longue date Vanessa Paredes. Lorsque Lily-Rose est tombée malade à l’âge de 7 ans et a passé du temps à l’hôpital, Depp a été touchée par l’expérience et rend maintenant visite aux enfants malades à l’hôpital pour leur sourire et encourager les parents. Depp a également subi un divorce assez moche de sa femme à l’époque, Amber Heard, mais aujourd’hui, Depp semble être plus content.

Collection Barbie de Johnny Depp

L’une des choses les plus étrangement intéressantes à propos de Depp est sa collection Barbie. Il en a tellement qu’il a besoin d’une salle de stockage pour eux.

Il ne s’agissait pas de les collecter au début, cependant. Depp parle souvent de la façon dont il jouait avec sa fille Lily-Rose et a commencé à utiliser les Barbies pour tester les voix des personnages. En grandissant, elle ne voulait plus jouer avec eux, mais il ne pouvait tout simplement pas se résoudre à s’en débarrasser.

Cela s’est transformé en une collection si étendue qui a finalement inclus des poupées en édition limitée et des célébrités. Alors que bon nombre de ses poupées restent en stockage, il accessoirise souvent les poupées de célébrités en fonction de la situation de vie de leur homologue. Comme sa poupée Lindsay Lohan, à laquelle il a ajouté un bracelet à la cheville lorsqu’elle était en résidence surveillée.

Depp n’est pas la seule célébrité à collectionner des choses étranges, et Barbies n’est pas la seule chose qu’il collectionne. Il a des souvenirs de ses films, collectionne des CD et des objets appartenant à Jack Kerouac, et collectionne des insectes et des squelettes d’animaux. Il semble donc que Barbies ne soit pas la chose la plus étrange qu’il recueille après tout.

Se connecter avec les enfants sur le plateau

Lorsque les acteurs jouent un rôle dans un film, ils font beaucoup de choses pour se préparer au travail. Certains acteurs ont perdu ou gagné une tonne de poids, certains ont acquis une nouvelle compétence.

Cependant, lorsqu’un acteur doit travailler avec des enfants, il faut une certaine qualité spéciale pour réussir d’une manière qui aidera les enfants sur le plateau à se sentir à l’aise. Ceci est particulièrement important pour que chacun puisse bien faire sa part et que le spectacle se déroule bien.

Il y a des histoires où ça a horriblement mal tourné et des histoires où ça a fait toute la différence. Depp est l’un de ces acteurs qui aiment s’assurer qu’il fait une impression positive sur les enfants, sur et en dehors du plateau.

Alors toutes ces Barbies? Il utilise son temps avec eux et toutes les voix qu’il a créées à cause de ce temps pour se connecter avec les enfants sur le plateau.

Depp n’a jamais hésité à être différent. Il se démarque définitivement dans la foule, et sa méthode Barbie a certainement produit de nombreux grands personnages. Cela tombe à coup sûr sur le côté doux, même s’il est un peu étrange de penser à un homme adulte jouant avec des poupées. Et honnêtement, qui peut résister à un bon moment père-fille?