À l’intérieur de la douce amitié de Cameron Diaz avec Drew Barrymore

Les jours de Cameron Diaz et de Drew Barrymore pour combattre le crime ensemble sont peut-être révolus depuis longtemps, mais l’amitié qu’ils ont nouée à ce jour reste forte aujourd’hui.

Les deux amis ont maintenu un lien durable et durable au cours des 20 dernières années et nous ont fourni l’inspiration #friendshipgoals au cours de leur relation.

Drew Barrymore et Cameron Diaz | VALERIE MACON / . via .

Ces actrices continuent de prouver que leur amitié ne cesse de s’améliorer avec le temps et d’après ce que nous pouvons en dire, ces deux-là sont bien plus que des besties – ce sont des sœurs.

Les actrices sont devenues amies bien avant de filmer “Charlie’s Angels”

En ce qui concerne les amitiés féminines, beaucoup ne sont malheureusement pas en mesure de résister à l’épreuve du temps.

Les femmes sont plus enclines à voir leurs liens de longue date avec d’autres femmes se terminer pour une multitude de raisons différentes.

Que ce soit lié au drame ou simplement en train de se séparer, certaines femmes ont tendance à quitter les amitiés qu’elles pensaient jadis assez solides, mais dans le cas de Diaz et Barrymore, leur lien ne fait que se renforcer chaque année.

Depuis le début des années 2000, l’amitié des actrices a été un excellent exemple d’un lien féminin idéal à Hollywood et à penser, elles ne seraient probablement pas aussi proches qu’elles ne le sont aujourd’hui sans leur première rencontre fatidique dans le ’80s.

Il s’avère que Diaz et Barrymore se sont rencontrés pour la première fois il y a plus de 30 ans lorsque la star de Santa Clarita Diet travaillait dans un café de Beverly Hills et servait justement un Diaz de 16 ans, qui était mannequin à l’époque.

“Vous savez, elle avait en fait 16 ans et j’avais 14 ans quand nous sommes devenus amis”, a révélé Barrymore lors d’une interview avec Katie Couric en 2013. “Je lui ai servi du café et nous avions des amis communs et nous nous connaissions juste de la ville.”

Bien que tous deux aient poursuivi leur propre carrière dans l’industrie du divertissement, ils sont restés en contact au fil des ans.

Ce n’est que lorsque Barrymore a demandé à Diaz de la rejoindre dans le redémarrage du film Charlie’s Angels en 2000 – qu’elle a produit – lorsque leur amitié décontractée s’est transformée en un lien incassable qui perdurera pendant les deux prochaines décennies.

Drew Barrymore, Cameron Diaz et Lucy Liu | Kurt Vinion / .

«Je l’ai appelée et je me suis dit:« Regardez, j’ai cette idée incroyable. Je sais exactement comment je veux le faire. C’est Charlie’s Angels », a poursuivi l’auteur Wildflower. «J’ai dit« viens jouer avec moi »et elle a dit« oui! »»

Ils sont des objectifs d’amitié depuis

Après avoir joué ensemble en tant que détectives de la lutte contre le crime, Barrymore et Diaz ont continué à maintenir leur étroite amitié qui a duré beaucoup plus longtemps que la plupart des relations hollywoodiennes.

Des mariages aux jalons de carrière, ces actrices se sont tenues côte à côte à travers tout cela et continuent de montrer aux fans qu’elles ressemblent plus à des sœurs qu’à des amies.

En plus de leurs selfies doux et de leurs soirées amusantes ensemble, Barrymore n’a pas hésité à se donner l’opportunité de jaillir avec sa meilleure amie quand elle en a l’occasion.

«Elle et moi sommes comme des sœurs et nous nous voyons tout le temps et c’était juste une sorte de situation où nous en sommes aujourd’hui», a-t-elle déclaré à People en 2018. «D’une certaine manière, c’est juste un autre jour dans notre monde, mais j’avais envie de le partager . Je l AIME.”

Deux ans auparavant, le magnat de la mode a révélé qu’elle et Diaz étaient des partenaires dans le crime en partageant que la star de There’s Something About Mary serait la première personne qu’elle appellerait si jamais elle se retrouvait derrière les barreaux.

“Pas que quiconque d’entre nous aille bientôt en prison”, a déclaré Barrymore à Good Housekeeping en 2016. “Mais à 100%. Elle voudrait entrer et vous faire sortir. »

“Si vous cherchez le meilleur partenaire pour cuisiner le dîner et regarder la télé sur le canapé, appelez-la”, a-t-elle poursuivi. «Si quelqu’un est dans une situation médicale, appelez-la! C’est l’amie la plus fidèle, la plus féroce, la plus amusante et la plus confortable. Nous avons une honnêteté incroyable les uns envers les autres et nous travaillons dur sur nos vies et notre amitié. »

Diaz vient de rendre hommage à sa meilleure amie de la manière la plus douce

Bien que leur amitié ait toujours été extrêmement spéciale, Diaz a récemment précisé qu’il n’y avait pas de lien plus fort que celui qu’elle avait avec Barrymore.

En décembre 2019, l’actrice a accueilli son premier enfant, une fille, avec son mari Benji Madden via une mère porteuse.

Après que les organes de presse se sont emparés du certificat de naissance de la petite fille, beaucoup ont rapidement réalisé que le deuxième prénom de la fille de Diaz avait un lien spécial avec Barrymore.

Selon The Blast (via People), Diaz a nommé sa fille Raddix Chloe Wildflower Madden. Bien que le surnom soit très unique, il semble que l’actrice ait rendu hommage à sa meilleure amie en donnant à sa fille le deuxième prénom “Wildflower”, qui est le titre de l’autobiographie de Barrymore.

Barrymore et Diaz ont définitivement une belle amitié qui sera probablement encore plus forte dans 20 ans.