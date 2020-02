À l’intérieur de la relation compliquée de l’étoile de l’ancien hôpital général Vanessa Marcil avec son ex, Brian Austin Green

Un ancien de l’Hôpital général, Vanessa Marcil, et Beverly Hills: l’étoile 90210, Brian Austin Green, a un passé difficile. Les deux se sont rencontrés sur le 90210 de Green dans les années 90 et daté depuis des années. Les deux ont accueilli un fils, Kassius en 2002. L’histoire de Marcil et Green a été tout sauf facile, remplie de poursuites et d’accusations.

Vanessa Marcil et Brian Austin Green se sont rencontrés sur le tournage de «Beverly Hills: 90210»

Vanessa Marcil comme Sam Marquez, Brian Austin Green comme Connor Mills | Banque de photos Chris Haston / NBC / NBCU via .

Brian Austin Green a joué dans les 10 saisons originales en tant que David Silver sur la série dramatique des années 90, Beverly Hills: 90210. Vanessa Marcil a rejoint le casting de la saison 9 en tant que Gina Kinkaid.

Les deux se fréquentent depuis plusieurs années et se sont fiancés à l’été 2001. Leur seul enfant ensemble, Kassius Lijah, est entré dans le monde le 30 mars 2002.

Marcil et Green avaient l’intention de se marier mais se sont séparés pour des raisons inconnues juste après la naissance de Kassius en 2003. Green a commencé à sortir avec l’actrice Megan Fox l’année suivante et ils se sont mariés en 2010 lors d’une cérémonie privée à Hawaï. Le fils de Green et Marcil, Kassius, était le meilleur homme de Green à 8 ans.

Tout a peut-être semblé bien en surface, mais deux ans plus tard, Green a déposé une plainte citant les «prêts impayés» de Marcil. Green a demandé 200 000 $, a-t-il dit lui avoir donné pendant toute la durée de la relation, et qu’ils avaient un accord qu’elle le paierait. de retour, mais pas, selon E! Nouvelles.

Un juge a jeté l’affaire, déclarant que le délai de prescription était épuisé. Cependant, Marcil pourrait aller chercher l’argent de Green. Alors, elle l’a fait, demandant plus de 50 000 $.

Marcil et Green ont traversé une bataille acharnée pour la garde de leur fils, Kassius

Ce procès n’était pas le premier des problèmes de l’ancien couple. Marcil a affirmé dans un post Instagram de novembre 2018 qu’en 2006, Green et Fox ont poursuivi pour la garde de Kassius.

«Il y a 12 ans, j’ai reçu des documents juridiques, puis j’ai passé 8 ans et plus à me défendre, moi et mon fils, devant un tribunal de garde à vue en réponse à la demande de son père et de sa belle-mère d’obtenir la garde totale (ce qui signifie que j’aurais vu mon fils quatre jours par mois) et puis en me demandant de leur verser une pension alimentaire pour enfants », a écrit Marcil. “Ils ont perdu cette affaire et une affaire civile me demandant 200 000.”

Elle a poursuivi: «Je n’avais jamais demandé non plus de pension alimentaire pour enfants et je n’avais jamais essayé de prendre du temps pour que le père de Kass le voie. Déjà. Finalement, ils ont perdu tous ces procès. Le juge les a tous appelés «frivoles». Ils avaient toujours la garde à 50% et l’ont toujours fait quand le tribunal a pris fin comme moi et je n’ai JAMAIS demandé la garde complète. »

Marcil a allégué que Green et Fox avaient éliminé Kassius

À la suite de ces accusations, Marcil a allégué que Green et Fox ont ensuite “décidé de couper complètement Kassius de leur vie et de celle de ses jeunes frères”, se référant aux trois jeunes garçons de Fox et Green.

«Kass n’a jamais rencontré son plus jeune frère et n’a pas le droit de savoir où vit son père biologique, sa belle-mère et ses trois jeunes frères. Les cas de garde à vue ne blessent que les enfants et la vérité nous libérera tous. Donnez la priorité aux enfants, les gars », a-t-elle dit.

“Il ne devrait pas y avoir de” parent plus important “. Les enfants aiment les deux parents de la même manière, quelles que soient les difficultés des deux parents. Kass a vraiment le cœur brisé depuis qu’il a été coupé de la vie de ses autres familles sans explication. Faisons mieux pour nos enfants. Partageons nos histoires. #Buddhakids. ”

Marcil a dit qu’elle n’avait pas parlé auparavant parce qu’elle ne voulait pas que les paparazzis soient impliqués. Ni Green ni Fox n’ont commenté aucune des déclarations de Marcil.

Cependant, Kassius a établi le record sur un E! News Instagram post des garçons de Fox et Green habillés pour Halloween aux côtés d’un adolescent qu’ils supposaient être Kassius.

“Ce n’est pas moi sur la photo. Je n’ai pas vécu avec Megan et mon père depuis 4 ans maintenant, et je n’étais pas là pour Halloween », a-t-il déclaré.

Où en sont les choses maintenant?

À ce jour, une grande partie du drame passé s’est calmée. Cependant, en août 2018, Green a publié une photo de Kassius dans une pièce de théâtre de l’école, comme s’il était là en train de prendre la photo lui-même. Marcil a posté une nouvelle fois qu’elle a pris la photo

Depuis lors, les relations semblent s’améliorer. Kassius a rendu visite à Green sur le tournage du redémarrage du BH90210 en 2019 et Marcil s’est réjoui de leurs retrouvailles.

Marcil a posté une photo de son fiancé, étreignant Kassius. La légende dit: «MC est tellement heureux pour Kass, invité à voir son père. Il l’aide à faire ses bagages. #Vrais hommes”

En décembre 2019, Green a publié une photo de Kassius sur sa page Instagram. Les deux semblent être de grands fans de Star Wars. Il est difficile de dire comment Marcil et Green s’entendent maintenant, mais Green semble faire à nouveau partie de la vie de Kassius.