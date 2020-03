À l’intérieur de l’approche peu orthodoxe du tournage du film de super-héros

En regardant tous les rapports entourant le prochain épisode de la phase 4 de Marvel Cinematic Universe (MCU), The Eternals, il semble que le film ait pour mission de briser le moule du paysage filmique – à la fois narratif et cinématographique. Tout d’abord, les fans savent déjà que le film présentera le premier super-héros ouvertement gay qui recevra un baiser à l’écran de son mari! Cependant, le film a beaucoup plus de trucs dans sa manche quand il s’agit de défier l’orthodoxie Marvel.

«The Eternals»: Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Angelina Jolie et Barry Keoghan | Jesse Grant / . pour Disney

Alors que de nombreux films MCU s’appuient fortement sur la magie des écrans verts – et toutes les merveilles qu’elle peut apporter – il semble que le réalisateur derrière The Eternals ait un plan différent. Chloé Zhao – connue pour The Rider, Songs My Brother Taught Me et Daughters – prendra un film MCU à gros budget, mais utiliserait ce budget pour s’assurer que les effets pratiques l’emportent sur la magie de l’écran vert. Alors que de nombreux films MCU doivent s’appuyer sur un écran vert pour réussir les séquences de combat et les scènes intergalactiques, il semble que The Eternals hésitera à surexploiter son potentiel.

La star de “The Eternals” Kumail Nanjiani sur la réalisatrice Chloé Zhao

Kumail Nanjiani – qui a été vu à son tour dans The Eternals sur les réseaux sociaux – a récemment parlé du film et a souligné la mission unique du réalisateur. Selon SyFy Wire, en parlant de travailler avec Zhao, le comédien a expliqué:

Nous avons tourné beaucoup de choses à l’heure magique… “- une référence commune à la période peu avant le lever et le coucher du soleil -” … c’est beau, et c’est surtout pratique [effects], nous n’avons pas fait grand-chose d’écran vert. “

SyFy Wire

La prise de vue à «l’heure magique» permet à la lumière naturelle de parler d’elle-même tandis que la prise de vue en dehors de ce cadre nécessite souvent plus de retouches après coup. Si le film entier utilise principalement des effets pratiques, il sera intéressant de regarder les séquences d’action avec cette connaissance en tête; imaginer comment les séquences de combat intergalactiques se concrétisent avec une utilisation minimale de l’écran vert sera un exercice agréable.

Peut-être qu’après les premières du film, certaines séquences en coulisses feront leur chemin vers le public, afin que les fans puissent voir comment Zhao a réussi une mission aussi difficile. Pourtant, comme le note SyFy Wire, Nanjiani explique peut-être que les images de «l’heure magique» sont faibles sur écran vert, ce qui signifie qu’elles sont plus lourdes lors d’autres scènes; cependant, voici pour espérer que c’est une autre norme MCU que The Eternals est prêt à défier.

Sur la base des informations rapportées entourant ce film, The Eternals est déjà en train de devenir un autre Guardians of the Galaxy – une soirée de super-héros avec peu de reconnaissance et un battage médiatique minimal avant la sortie qui est venu définir le paysage à l’avenir. De la première piste ouvertement gay à l’utilisation d’effets pratiques, The Eternals a pour mission de devenir un emblème éternel de ce que devrait être un film Marvel.