À l’intérieur du Cold Insane préféré des fans

L’une des meilleures ouvertures à froid de The Office est la scène de l’incendie dans l’épisode de la saison 5 “Stress Relief”, diffusé après le Super Bowl en 2009. L’épisode commence par une scène frénétique qui se déroule après que Dwight ait organisé un exercice d’incendie élaboré, se terminant avec Stanley souffrant d’une crise cardiaque. Le producteur, les scénaristes et le réalisateur ont revu l’épisode pour expliquer comment cette scène a vu le jour.

La suite du Super Bowl a nécessité un gros crochet

Lorsque The Office a obtenu la machine à sous convoitée post-Super Bowl, les scénaristes et producteurs de la série savaient qu’ils devaient avoir quelque chose de grand au début de l’épisode pour attirer les téléspectateurs et les garder à regarder.

Dans un extrait de The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s, publié sur Vulture, l’écrivain The Office Halsted Sullivan a expliqué que le producteur Greg Daniels a dit aux scénaristes: «Écoutez, c’est l’occasion de trier à nouveau le montrer et présenter un tout nouveau groupe de personnes au Bureau. Il est très important d’avoir une ouverture vraiment accrocheuse. “

La scène était un «chaos absolu»

Les fans de The Office n’oublieront jamais le foret à feu ouvert à froid, Dwight créant un scénario effrayant pour tester le temps de réponse du personnel du bureau. L’auteur Andy Greene note que la scène est «un chaos absolu, avec Angela lançant désespérément un chat dans les airs, Oscar rampant à travers le plafond pour obtenir de l’aide et tombant au sol, Kevin pénétrant dans la machine à collation et volant tous les bonbons, et tout le monde d’autre essayant désespérément de trouver une issue. »

Le producteur Ben Silverman a qualifié la scène de «folie», tandis que l’écrivain Anthony Farrell a partagé cela avec la directive de Daniels de la rendre «plus grande et plus folle», ils ont sorti tous les arrêts. «Nous avons donc juste commencé à ajouter toutes sortes de merdes folles qui se produisent avec le chaos et la mêlée, comme eux utilisant le photocopieur comme un bélier et des chats tombant du plafond. Beaucoup ont fini par se faire tirer dessus », a-t-il expliqué.

Aucun animal n’a été blessé pendant le tournage

Un moment mémorable dans la scène a impliqué l’escalade des Oscars

dans le plafond et Angela lui dit de sauver son chat Bandit, jetant le

chat dans le plafond pour le faire retomber.

L’utilisation d’un vrai chat était une préoccupation évidente, alors ils ont considéré

créant un animal en peluche de 12 000 $ qui ressemblait à Bandit. Ils ont fini par utiliser

deux vrais chats.

Le réalisateur Jeff Blitz a partagé: «Dans le scénario original, Oscar

était déjà au plafond quand Angela a vomi le chat. Ils avaient pensé que

ce serait comme un chat en peluche. Oscar étendrait sa jambe hors de la

plafond pour abattre le chat. Je pensais que cela semblerait vraiment

mesquin. Je pensais que ce serait vraiment drôle si le lancer n’était qu’un

un peu trop fort et donc le chat est allé trop loin puis est descendu. »

Il a poursuivi: “Et puis j’étais convaincu que nous ne pouvions pas utiliser

un chat en peluche, car il ressemblerait à un chat en peluche lancé. Nous avons fini

en utilisant deux vrais chats. Il y avait un entraîneur qui se tenait au plafond

pour attraper le premier chat et un autre dresseur pour jeter un chat identique vers le bas.

Ensuite, il y avait un lanceur de chat qui avait une perruque Angela et une armoire Angela dessus

nous avons dû apporter pour cela. “

Le réalisateur / directeur de la photographie Randall Einhorn a ajouté: “Toute cette scène était un pandémonium à tourner, mais vraiment amusant.”