‘A Million Little Things’ Saison 2 Episode 18 ‘Mothers & Daughters’

Les derniers épisodes de A Million Little Things ont introduit de nouveaux personnages, élargi le scénario et ajouté une couche de malaise. Certaines choses ont évolué dans un sens positif, mais il y a un sentiment sous-jacent que l’autre chaussure va inévitablement chuter. Basé sur l’aperçu de A Million Little Things Saison 2 Episode 18, cela pourrait arriver plus tôt que tard.

La promo suggère qu’Eddie et Gary pourraient rester au centre du drame pendant un certain temps, mais le titre de l’épisode laisse entendre qu’il pourrait y avoir plus à l’histoire. Voici une ventilation du teaser, ainsi qu’un rappel de l’état des choses avec les intrigues persistantes.

«Un million de petites choses» | Sergei Bachlakov / ABC via .

La sœur d’Eddie est de retour

«Dites-moi tout ce dont vous vous souvenez», plaide Eddie.

«Vous étiez la dernière personne à avoir vu Alex vivant», répond

Lindsay.

La promo de l’épisode s’ouvre sur un cœur à cœur entre Eddie et sa grande sœur, suivi d’un flash-back d’une fille sans vie qui est zippée dans un sac mortuaire. C’est une scène triste et étrange avec laquelle commencer, mais A Million Little Things n’a jamais hésité à résoudre des problèmes difficiles.

Les épisodes précédents ont éclairci ce mystère du passé d’Eddie lorsque

Lindsay a refait surface après avoir été éloignée pendant une décennie. Avec elle pendant la nuit

sacoche, elle a apporté des charges de bagages et un ensemble vintage de problèmes pour Eddie à

déballer.

Dans la saison 2, épisode 16, Lindsay fait référence de manière cryptique à un lac

maison de leur jeunesse avant de faire de la pagaie. Dans l’épisode suivant, Eddie

est hanté par les souvenirs d’une fille nommée Alex et est suffisamment secoué pour appeler son

grande soeur pour des réponses sur sa mort.

Le moment de ce mystère ravivé ne pouvait pas être pire pour

Ed. Il a exorcisé ses démons personnels, réconcilié avec ses proches, et

ravivé son mariage. Ce développement pourrait renverser la vie où il a travaillé

difficile à construire. En bout de ligne: cela pourrait être une balade amusante pour les téléspectateurs, mais un

cauchemar absolu pour le pauvre Eddie.

Maggie affronte le nouveau chéri de Gary

«J’ai été en service actif pendant 18 mois en Irak», révèle Darcy à

Gary dans l’aperçu.

«Je t’aime vraiment», admet Gary.

Précédemment dans l’émission, Gary commence ce qu’il appelle «un nouveau départ» en se réconciliant avec Maggie avant de rencontrer Darcy pour un premier rendez-vous. La promo souligne la chimie du nouveau couple alors qu’ils partagent un bécot.

Il semble également que Gary est suffisamment amoureux pour présenter Darcy à son entourage, car ils se retrouvent dans le nouvel espace de bureau de Katherine. Entre Maggie qui rencontre son remplaçant, probablement pour la première fois. De manière typique, ABC accroche le public en balançant cette friandise juteuse avant d’inviter les fans à se connecter pour voir ce qui se passe dans le prochain épisode.

Gary et Maggie sont-ils en permanence dans la zone d’amis, ou pourraient-ils

cette situation se transforme en un triangle amoureux en désordre? Maggie s’en tiendra-t-elle à ses armes

et aller à Oxford, ou va-t-elle suivre son cœur et reculer? Darcy pourrait-il devenir

un rendez-vous permanent dans le groupe, ou est-elle un blip sur la chronologie romantique de Gary?

Dans tous les cas, la scène est prête pour une fin de saison saisissante.

Les mères et les filles sont dans le mélange

Nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer que le titre du prochain épisode est “Mothers & Daughters”, mais l’aperçu omet tous les thèmes maternels. Dans des épisodes précédents, A Million Little Things a exploré des problèmes mère-fille compliqués. Voici un aperçu de la situation actuelle et de la façon dont ils pourraient se dérouler.

Le synopsis de l’épisode mentionne une douche de bébé pour Regina, où sa mère, Shelly, se présentera certainement avec ses propres raccords. Le titre de l’épisode pourrait-il également indiquer que la mère biologique de Howard, Eve, va accoucher et que c’est une fille? Eve s’est cachée de son ex abusif, Derek, et ce serait un régal pour les fans de revoir cette histoire.

Cet épisode pourrait approfondir Delilah et Sophie, rétablissant leur confiance. Après que l’affaire Delilah et Eddie – et la paternité de Charlie – aient été révélées, Sophie a dû faire face au ressentiment tandis que Delilah a dû faire face à la culpabilité. Dans un acte de rébellion, Sophie a expérimenté la marijuana et Delilah a infligé une punition appropriée. Les choses se sont stabilisées, mais la reconstruction se poursuit.

La relation de Maggie avec sa mère s’est effondrée à cause d’elle

l’attachement de maman à Eric, le récipiendaire du cœur du frère de Mag. Mais Maggie a

pas parlé avec mumsy depuis la révélation qu’il était, en fait, Eric chèrement

fiancé décédé qui était le receveur de transplantation cardiaque. Pourrait Saison 2 Episode 18

réunir ce duo mère-fille?

