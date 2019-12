À quelle heure BTS se produira-t-il au Rockin 'Eve du Nouvel An de Dick Clark? ARMY meurt d'envie de regarder le spectacle de NYE

Le 31 janvier, BTS revient à la soirée Rockin ’Eve avec Ryan Seacrest de Dick Clark pour lancer 2020 avec style. Le groupe sud-coréen a déjà participé à l'émission spéciale ABC de NYE en 2017, où le septu a préenregistré «MIC Drop» et «DNA» pour le public à la maison. Et maintenant, BTS – y compris les membres RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook – se produira en direct depuis Times Square à New York alors que nous quittons 2019. Mais à quelle heure les performances de BTS commenceront-elles sur NYE? Voici comment regarder le spectacle Rockin ’Eve du Nouvel An et combien de temps vous devez attendre que BTS transforme l'événement en son propre mini-concert.

À quelle heure commence la performance Rockin ’Eve du Nouvel An de BTS?

V, SUGA, Jin, J-Hope, RM, Jimin et Jungkook de BTS | Jon Kopaloff / .

Le 6 décembre, BTS est apparu au Jingle Ball 2019 de 102.7 KIIS FM d'iHeartRadio, où le groupe a présenté un acte d'ouverture de 15 minutes. Les sept membres ont joué «MIC Drop», «Make It Right» et «Boy With Luv», qui comprenait une apparition comme invité de Halsey. Cependant, il semble que la scène BTS au Rockin ’Eve 2020 de Dick Clark le 31 décembre sera beaucoup plus courte.

Selon le site officiel de Times Square, le groupe sud-coréen jouera un «mélange de leurs chansons à succès sur la scène du compte à rebours» le soir du Nouvel An. Le créneau horaire de BTS commencera également à 22 h 38. à 22 h 46 ET. Cela signifie que l'ensemble total durera 8 minutes.

Néanmoins, la performance BTS à égalité avec d'autres artistes sur la scène NYS. En comparaison, Sam Hunt continuera à partir de 21h38. à 21 h 44 ET, totalisant un set de 6 minutes. Pendant ce temps, Alanis Morisette et le casting de Jagged Little Pill de Broadway se produiront pendant 8 minutes à partir de 20h33. à 20 h 41 ET. Et pour clore la soirée, Post Malone jouera également un medley de 8 minutes à partir de 23h38. à 23 h 46 ET.

Comment regarder la performance du BTS sur NYE

Il existe plusieurs diffusions en direct de la chute du ballon du Nouvel An 2020. Assurez-vous donc de syntoniser le bon le 31 décembre 2019. Fox, CNN et NBC ont tous leurs propres événements de compte à rebours. Cependant, pour regarder les performances de BTS à la veille du nouvel an de Dick Clark, vous devez basculer la chaîne sur ABC. Et selon le réseau, tout le spectacle commence à 20 heures. ET, avec l'étape BTS commençant à 22 h 38. ET.

Comme d'habitude, vous pouvez regarder le Rockin ’Eve du Nouvel An de Dick Clark en direct sur ABC. Vous pouvez également regarder l'émission en ligne sur ABC.go.com ou via l'application ABC. Et les deux options ont des flux en direct qui sont disponibles gratuitement avec une connexion par abonnement par câble.

BTS dévoile son calendrier de retour pour 2020

Maintenant, les performances de BTS à Times Square ne sont pas la seule chose à laquelle ARMY devrait s'attendre au cours de la nouvelle année. Pendant des mois, le groupe a taquiné les fans avec des suggestions d'albums de retour.

"Nous travaillons sur notre prochain album maintenant, et je pense que nous serons en mesure de sortir un album encore meilleur que ce que vous attendiez", a déclaré Jimin lors des Mnet Asian Music Awards 2019 le 4 décembre. "S'il vous plaît regardez avec impatience. "

Et en parlant avec J-14 au Jingle Ball, J-Hope a révélé que le nouvel album de BTS "rendra votre attente utile".

Puis au Variety's Hitmakers Brunch le 7 décembre, RM a confirmé le prochain album de BTS en 2020. "Nous travaillons actuellement sur notre nouvelle musique et notre nouvel album", a-t-il déclaré. "Nous avons hâte de les partager avec vous dans un avenir proche. J'espère que vous êtes également ravis de découvrir ce que BTS a pour 2020. »

Le buzz sur le retour du BTS a balayé les membres de l'armée comme un raz de marée. Mais ensuite, le groupe a ajouté du carburant à l'incendie. Et le 23 décembre, Big Hit Entertainment a livré des nouvelles passionnantes de la tournée sur Twitter.

"Avril 2020. Restez à l'écoute", a tweeté la société à côté d'une image du septuor avec le mot "TOUR" écrit en bas.

Alors préparez-vous, ARMY. BTS l'apportera en 2020 – et les performances de la Saint-Sylvestre ne sont qu'un début.

