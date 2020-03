À quelle heure est la finale du baccalauréat ce soir, 10 mars?

La finale de la saison 24 de Bachelor n’est pas encore terminée. Le lundi 9 mars, la série télé-réalité ABC a diffusé la première partie de la conclusion dramatique de Peter Weber. Et j’espère que toutes nos questions sur Hannah Ann Sluss et Madison Prewett trouveront enfin une réponse. Mais quelle heure est la finale du Bachelor ce soir, mardi 10 mars? Le nouvel épisode est long. Soyez donc prêt à réserver quelques instants pour assister à la fin épique de Weber en direct.

Hannah Ann Sluss et Peter Weber sur «The Bachelor» | John Fleenor via .

Heure de début de la finale «The Bachelor» 2020

Les lundis soirs sont généralement réservés au Bachelor. Cependant, compte tenu de la finale de deux nuits de Weber, les fans devraient également prendre du temps mardi soir. Selon ABC, The Bachelor est ce soir, le 10 mars, à 20 h. EST. Comme vous pouvez le voir, il s’agit du même créneau horaire que le programme typique du lundi soir.

Combien de temps dure la finale de «The Bachelor» ce soir, 10 mars?

Comme nous l’avons vu dans le passé, les finales de la franchise The Bachelor peuvent durer un peu longtemps, selon la saison. Mais selon le réseau, ABC diffusera la deuxième partie de la finale de la saison 24 de Bachelor à partir de 20 heures. HNE à 22 h EST. Cela signifie que le nouvel épisode durera 2 heures le 10 mars, ce qui n’est pas plus long que d’habitude. Cela dit, nous consacrons toujours quatre heures à la franchise The Bachelor cette semaine.

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24 finale.]

Que se passera-t-il dans la finale «The Bachelor» 2020?

La première partie de la finale de The Bachelor s’est terminée par un cliffhanger. Madison se sépare de Weber, laissant la femme de 28 ans avec Hannah Ann comme son seul choix. Mais ce n’est pas si simple. Il semble que Weber ne soit pas à 100% sur Hannah Ann et il pense toujours à sa rupture avec Madison.

Bien sûr, le modèle le remarque. Elle dit «quelque chose ne va pas» avec son partenaire. Puis elle partage: «J’ai l’impression que mon cœur se brise déjà.» Aie.

Puis à la fin de l’épisode, Chris Harrison révèle que Madison revient dans la deuxième partie de la finale. “Si vous pensez avoir vu le dernier de Madison, vous ne l’avez pas fait”, a annoncé l’hôte dans le studio en direct. Un clip de Madison est montré. Elle parle avec Harrison et semble regretter quelque chose. Harrison taquine également, nous verrons également plus de la mère de Weber, Barbara. Et finalement, il avertit les fans de “se préparer” à ce que leur esprit soit époustouflé.

De toute évidence, ce qui se passera ensuite dans la finale du Bachelor est censé être le «plus dramatique» à ce jour. Alors bien sûr, les téléspectateurs voient probablement Weber rencontrer plus de défis. Dans une interview avec Glamour de janvier 2020, le célibataire a admis que le tournage de la finale était l’une des semaines les plus difficiles de sa vie.

“Il n’y a rien du tout à ce que ce moment soit surproduit, et je continue de dire aux gens que la semaine dernière a été la semaine la plus difficile de ma vie”, a déclaré Weber. “Cela ne s’est arrêté qu’à la toute fin.”

Et s’il y a quelque chose que nous pouvons comparer cette semaine, c’est la rupture de Weber avec Brown sur The Bachelorette. Mais il semble que celui-ci soit pire.

“La bachelorette [elimination], évidemment, c’était horrible et c’était navrant », a déclaré Weber. “Mais celui-ci est [is the hardest week of my life] pour des raisons différentes. Celui-ci a été beaucoup plus difficile pour moi. “

Mais peu importe ce qui se passe dans le prochain épisode, Weber le fait en un seul morceau. “Je sais qu’en ce moment c’est comme beaucoup de choses qui se passent, mais je [do it again]”, A déclaré Weber à Entertainment Tonight en février 2020.” Et je peux dire que je suis heureux. “

