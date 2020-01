À quelle saison Jim et Pam se sont-ils mariés?

L’Office avait sa juste part de personnages mémorables, hilarants et bizarres, mais en ce qui concerne les plus aimés, peu de gens pouvaient battre l’admiration que les fans ressentaient et ressentent toujours pour Pam et Jim.

Leur histoire d’amour avait l’impression qu’il a fallu une éternité pour décoller et qu’il y avait tellement de barrages routiers le long du chemin. Finalement, cependant, leur relation a pu se développer pleinement d’une manière qui a semblé inévitable dès le départ. Lorsque le jour de leur mariage est enfin arrivé, les fans étaient en larmes à ce qui était l’une des plus belles et authentiques histoires d’amour à la télévision.

Pourquoi at-il fallu si longtemps à Jim et Pam à ce jour?

Jenna Fischer comme Pam Beesly Halpert, John Krasinski comme Jim Halpert | Banque de photos Danny Feld / NBC / NBCU

La volonté qu’ils ont ou ne trope pas n’a jamais été aussi déchirante qu’avec Jim et Pam dans les premières saisons de The Office. Les deux premières saisons ont vu les fans regarder Pam se débattre dans son engagement prolongé avec Roy, un homme qui ne l’appréciait manifestement pas, tandis que Jim était assis à quelques mètres de là, prêt et disposé à se lever et à être l’homme d’elle rêves.

La saison deux s’ouvre avec un peu de taquinerie en termes de relation Jim-Pam. À la soirée de remise des prix des Dundies, Pam embrasse ivre Jim devant tout le bureau. L’incident n’est plus évoqué et le public a dû supporter que Pam continue de rester fidèle à Roy alors qu’il devenait de plus en plus imprévisible dans ses affections.

Bien que Jim essaie de le nier au début, de petits indices de ses sentiments commencent à se répandre à l’équipe de tournage. La nuit de la croisière alcoolisée, il avoue que si le bateau tombait, il “sauverait la réceptionniste” dans un rare moment d’honnêteté spontanée après que Pam et Roy aient finalement fixé une date de mariage.

Jim a maintenu une distance aimante et respectueuse, mais la pression s’est développée au-delà de ses capacités pour garder le tout.

Dans le dernier épisode de la saison 2, il a finalement avoué son amour et embrasse Pam lors de Casino Night.

Quand Jim et Pam se sont-ils officiellement mariés?

Après le baiser, Jim et Pam n’arrivaient toujours pas à comprendre. Au début de la saison 3, Pam et Roy ont décidé d’arrêter (bien que Pam nie que Jim y soit pour quelque chose), mais Jim se retrouve bientôt dans une nouvelle relation avec Karen après son déménagement à la succursale de Stamford.

Lorsque Stamford fusionne avec Scranton, Jim doit de nouveau travailler avec Pam, qui devient seule et ravive sa relation avec Roy.

Roy et Pam l’appellent finalement quitte une dernière fois après que Roy a saccagé un bar et a ensuite tenté d’attaquer Jim au bureau. À la fin de la saison 3, nous voyons enfin Jim et Pam célibataires en même temps et Jim fait le saut et lui demande de sortir. Au début de la saison 4, ils forment un couple solidement établi, mais tentent toujours d’être un peu secrets dans le bureau.

La proposition tant attendue de Jim

Vers la fin de la saison 4, nous voyons Jim donner des indices à Pam qu’il va proposer, révélant même la bague à l’équipe de tournage. Le soir, il est sur le point de proposer, cependant, Andy intervient lors du feu d’artifice prévu de Jim et propose à Angela. Jim abandonne la mission en laissant les fans suspendus, mais pas trop longtemps.

Au début de la saison 5, Pam est à New York pour étudier le graphisme, et nous sommes amenés à croire que Jim ne proposera pas avant son retour, mais incapable d’attendre plus longtemps, Jim et Pam se rencontrent à mi-chemin entre New York et Scranton et Jim lui propose juste là à la station-service.

Les deux mariages de Jim et Pam

Au début de la saison 6, le grand jour approche mais il n’y a qu’un petit hoquet, Pam est enceinte. La nouvelle circule dans le bureau et à l’épisode 4, Jim et Pam sont désespérés de garder leur secret secret avant le mariage.

Jim, la dernière personne à laquelle Pam s’attendait, était celle qui avait laissé échapper le secret lors du dîner de répétition. Avec le stress des ragots et du drame familial, Jim et Pam se sont enfuis pour se marier à bord de The Maid of the Mist, avant de retourner à leur mariage régulièrement prévu. Cela a donné aux fans une chance de voir leur couple préféré se marier non pas une, mais deux fois.

En réfléchissant aux raisons pour lesquelles Jim et Pam ont si bien fonctionné à l’écran, Jenna Fischer a déclaré: “Il y a comme une vraie partie de moi qui est Pam et une vraie partie de lui que Jim et ces parties de nous étaient vraiment amoureux l’un de l’autre.”