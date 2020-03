À qui le dernier album s’est-il mieux vendu?

Harry Styles est l’une des plus grandes stars de la pop en vie. Zayn Malik est également l’une des plus grandes stars de la pop en vie. Ils ne seraient pas souvent comparés, sinon pour le fait qu’ils faisaient tous les deux partie d’un petit groupe appelé One Direction.

En termes de musique, Styles et Malik ne pouvaient pas être plus éloignés. En termes de succès, ils sont comparables. Cependant, un seul des deux chanteurs peut avoir plus de succès que l’autre.

Harry Styles et Zayn Malik de One Direction participent aux 15èmes NRJ Music Awards au Palais des Festivals | Marc Piasecki / FilmMagic

Ce que les critiques pensent de leurs albums

Styles et Malik ont ​​sorti deux albums chacun. Les deux disques de Styles sont son disque éponyme et Fine Line. Mailk a sorti Mind of Mine et Icarus Falls. Ce que leurs albums de deuxième année ont en commun, c’est qu’ils ont tous deux été mieux reçus que leurs premiers albums, au moins à un niveau critique.

Fine Line a reçu une note respectable de 76/100 sur Metacritic. De nombreux critiques ont estimé que l’album était très expérimental pour un album pop des années 2010. Icarus Falls a reçu un 70/100 comparable sur Metacritic. Les critiques l’ont trouvé bien fait, bien que conventionnel. Cela signifie-t-il que l’album de Styles a mieux performé dans les charts que l’album de Malik?

Il serait stupide de dire que le succès critique d’un album mène toujours à un succès commercial. Si tel était le cas, des actes comme les Mountain Goats et Sufjan Stevens domineraient les charts pop. Pendant ce temps, Nickelback et Katy Perry seraient restées obscures plutôt que de réaliser des percées commerciales.

Harry Styles a-t-il dépassé Zayn Malik?

Dans le cas de Styles et Malik, cependant, les styles acclamés par la critique reçus étaient en corrélation avec un album réussi. Fine Line a vendu un impressionnant 478 000 exemplaires au cours de sa première semaine. À l’ère du piratage musical, c’est une réalisation incroyable.

D’un autre côté, la réponse aux chutes d’Icare était plus discrète. Il a vendu entre 15 000 et 20 000 albums. Bien qu’il ait bien fonctionné auprès des critiques, il n’a pas réussi à se connecter avec le public. Billboard rapporte qu’aucun des singles de l’album n’a atteint le top dix.

Pourquoi ‘Icarus Falls’ a-t-il sous-performé?

“Let Me”, le premier single des Icare Falls de Zayn Malik

Vulture rapporte que le manque de marketing pour Icarus Falls a contribué à sa réception commerciale intermédiaire. Non seulement leur petit marketing pour Icarus Falls, Malik a gardé un profil public faible lors de sa sortie. Certains artistes comme Jay-Z et Kendrick Lamar ont réussi à sortir un album à succès avec peu de publicité, mais le réveil n’a pas fonctionné pour Icarus Falls.

Peut-être que la réponse à Icarus Falls avait quelque chose à voir avec sa longueur. Icarus Falls est long de 28 pistes. Cela totalise une heure et 29 minutes. C’est assez long pour un album moderne.

À l’ère des médias sociaux et des courtes périodes d’attention, une heure et demie de musique, c’est beaucoup. Bien sûr, certains fans étaient ravis de la longueur des chutes d’Icare. Les styles peuvent surpasser Malik mais certains fans préfèrent toujours sa musique aux styles.

