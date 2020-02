À qui Tyson Fury est-il marié et a-t-il des enfants?

Tyson Fury est un champion de boxe qui a fait les gros titres ce week-end du 21 février pour son match exténuant contre son compatriote Deontay Wilder. Il a battu Wilder au septième tour pour remporter le titre des poids lourds WBC dans le match revanche très attendu de leur bataille de 2018.

Après la victoire, Fury a été vu célébrer sur le ring avec sa femme, Paris. Mais qui est-elle exactement, depuis combien de temps sont-ils ensemble et ont-ils des enfants?

Tyson Fury lors d’une conférence de presse en 2019 | Alex Burstow / .

Qui est Paris Fury?

Comme Fury, Paris a grandi en Angleterre et a grandi dans une famille gitane.

«Je suis un voyageur, je suis un gitan. J’ai été élevée dans des caravanes quand j’étais petite », a-t-elle déclaré à The Irish Mirror dans une interview en 2019.

“C’est juste le mode de vie traditionnel; il n’y a pas de véritable définition, il n’y a pas de lignée parce que nous ne sommes jamais allés chez le médecin pour dire que nous sommes qui nous sommes », a-t-elle poursuivi. “Il n’y avait pas de paperasse, il y a encore des gitans aujourd’hui qui ne savent ni lire ni écrire; nous sommes juste à l’ancienne. “

À l’âge adulte, Paris s’est lancée dans les blogs et l’industrie de la beauté. Elle documente bon nombre de ses expériences de vie sur sa page Instagram, qui compte plus de 200 000 abonnés, au moment d’écrire ces lignes.

Comment a-t-elle rencontré Tyson Fury et depuis combien de temps sont-ils ensemble?

Selon The Irish Mirror, Paris a rencontré Fury lors du mariage d’un ami commun quand elle avait 15 ans et il avait 18 ans. Ils auraient été liés et auraient commencé à sortir ensemble après que Paris ait eu 16 ans.

“Il était mon premier petit ami car je n’avais pas le droit d’avoir un petit-ami avant l’âge de 16 ans. Il est le seul petit-ami que j’ai eu”, a-t-elle déclaré au magasin. «Tyson s’entraînait à la boxe pendant la semaine, puis venait me voir le week-end. Je serais toujours aussi excité à l’idée de le voir. »

À un moment donné de leur relation, Tyson a posé la question. Ils se sont mariés en 2008 après trois ans passés ensemble.

“Même après que nous nous soyons fiancés, Tyson dormait dans une caravane dans la cour de la maison de mes parents, pendant que je dormais à l’intérieur de la maison”, a déclaré Paris à The Irish Mirror. “Nous n’avons dormi ensemble qu’après notre mariage. C’est la voie du voyageur. “

Paris est régulièrement photographiée lors des matchs de son mari, certes difficiles à regarder. Elle a dévoilé à The Guardian en 2011 à quel point il peut être difficile de regarder Fury se battre, disant qu’elle craint qu’il ne soit un jour gravement blessé.

“Je ne deviens pas nerveuse jusqu’à ce que, littéralement, j’entende sa musique et qu’il commence à sortir”, a-t-elle expliqué. «Mon estomac se retourne. C’est à ce moment-là que vous pensez: «Il va sur ce ring contre quelqu’un qui veut lui faire du mal.» Avant ça, ça va parce qu’il est heureux et excité et me dit qu’il va gagner. Tout change quand j’entends la musique mais je me souviens de lui faire confiance. Je pense toujours qu’il ira bien à la fin. “

Elle a déclaré dans des interviews qu’elle aimerait que Fury, 31 ans, prenne sa retraite, mais il n’a pas l’intention de raccrocher ses gants avant ses 40 ans.

Tyson et Paris Fury ont-ils des enfants?

Paris et Tyson partagent un total de cinq enfants. Ils ont trois fils appelés Prince et deux filles: Venezuela et Valence. Leur enfant aîné, le Venezuela, est né en 2009.

On ne sait pas grand-chose de leurs enfants, mais les rapports indiquent qu’ils vivent une vie heureuse dans une maison modeste à Morecambe, Lancashire.