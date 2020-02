À quoi pensait Led Zeppelin avec la couverture de l’album «Présence» bizarre

Au fur et à mesure que les pochettes d’album disparaissent, vous devez chercher dur pour trouver un plus cool que Led Zeppelin. Pour les débuts du groupe en 1969, Jimmy Page a choisi une photo du Hindenburg (Luftschiff Zeppelin # 129) en flammes au-dessus du New Jersey en 1937.

À certains égards, il faisait référence à la blague que Keith Moon avait faite à propos de la formation d’un groupe avec Page, puis de le regarder s’écraser de manière spectaculaire. Mais au-delà, cela représentait la nature épique de la musique de Zep et le genre de ravages que le groupe pouvait causer à l’industrie de la musique.

Après une autre super reprise pour Led Zeppelin II («le bombardier brun»), les conceptions d’albums du groupe se sont de plus en plus étrangées. Pour Led Zeppelin III (1971), Page a dû sortir le disque avec une vitrine pop-art qu’il n’aimait pas du tout. (L’artiste l’avait caché trop longtemps avant la date limite.)

Viennent ensuite deux albums sans nom ni titre de groupe, suivis de la brillante reprise de Physical Graffiti (1975). Mais lorsque le groupe a sorti Presence en 76, la pochette de l’album présentait l’image la plus étrange que les fans de Zep aient vue à ce jour.

Zeppelin a nommé l’album «Présence» après avoir vu le design

La couverture de l’album de 1976 de Led Zeppelin, «Presence» | Rhinocéros

Hipgnosis, la firme de design derrière la couverture de Houses of the Holy, a également obtenu le contrat pour le sixième album studio de Zep. À cette occasion, le groupe a proposé le titre Presence après avoir vu les images qui ornaient les couvertures avant / arrière et le gatefold.

Dans chacune des 10 images, vous trouvez des personnages des banlieues et de la classe moyenne des années 1950 au travail ou en train de jouer, tous contemplant un objet noir. Cet objet ne projette pas d’ombre ni n’en reflète la lumière. En un mot, «l’Objet» a une présence dominante.

Selon Aubrey Powell, l’un des concepteurs en chef, The Object était «obtus et bizarre, et cela convenait à Led Zeppelin». En ce qui concerne le sens derrière, il ne pouvait pas le dire avec certitude. Mais les membres du groupe l’ont clairement aimé suffisamment pour le garder.

Lorsque les journalistes ont contacté le service de presse de Zeppelin pour poser des questions à ce sujet, ils ont appris que personne sur place ne pouvait non plus répondre à leurs questions. Storm Thorgerson, qui l’a co-conçu avec Powell, a suggéré que l’objet difficile à définir avait beaucoup en commun avec le groupe.

L’objet noir pourrait représenter la place de Zep dans le rock – et la société

«Led Zeppelin» arrive pour la première de leur film de concert «The Song Remains The Same» le 21 octobre 1976. | Archives Michael Ochs / .

Selon le designer Thorgerson, l’objet noir peut représenter à peu près n’importe quelle présence forte. “L’objet noir est aussi puissant que l’imagination le veut”, a-t-il déclaré à Dave Lewis. “Nous pensions que Zeppelin pouvait à juste titre ressentir la même chose dans le monde de la musique rock.”

Comme Zeppelin, l’Objet attire l’attention et l’examen sans donner de réponses claires. “Ces gens essayaient de découvrir ce qu’était l’Objet – et comment sa présence se ressent”, a déclaré Thorgerson. “Je pense que le concept de manche entier était très approprié pour Zeppelin – un groupe très puissant, musicalement et socialement.”

Alors que Zeppelin est peut-être entré officiellement dans l’ère de Spinal Tap en termes de pochette, tout dépend de la musique. Si vous vous demandiez s’ils avaient toujours le pouvoir et l’autorité du plus grand groupe de rock, des morceaux comme «Achilles Last Stand» et «Nobody’s Fault But Mine» posaient la question.

“C’était un reflet de la hauteur de nos émotions de l’époque”, a déclaré Page en 1993. “Il n’y a pas de chansons acoustiques, pas de claviers, pas de douceur.” En effet, l’album était aussi métal que Zeppelin. En ce qui concerne la couverture, n’hésitez pas à penser en termes “Kubrickian”, comme Robert Plant l’a suggéré aux fans.

