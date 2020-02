À quoi pourrait ressembler le quatrième film «avant» de Richard Linklater

Le réalisateur Richard Linklater a souvent prouvé à quel point il était fasciné par la notion du temps. Il a filmé son film Boyhood, lauréat d’un Oscar en 2014, pendant 12 ans, permettant au film de suivre naturellement l’adolescence de la star Ellar Coltrane.

Mais peut-être tout aussi ambitieux, Linklater – avec les stars Ethan Hawke et Julie Delpy – a créé une série de films pas comme les autres: la trilogie Before. Avec l’histoire apparemment terminée, les fans ont-ils des raisons d’espérer un quatrième film? La réponse est plus compliquée que vous ne le pensez.

Réalisateur Richard Linklater, Julie Delpy et Ethan Hawke | Mark Davis / . pour SBIFF

«Avant Sunrise» et l’héritage qu’il a créé

Sorti en 1995, Before Sunrise a joué avec Hawke et Delpy dans le rôle de Jesse et Celine, deux voyageurs qui ont créé une connexion à Vienne. Au cours de la nuit et de nombreuses conversations perspicaces, le couple tombe amoureux mais suit son chemin. Neuf ans plus tard, Linklater et ses stars ont continué l’histoire.

Avant Sunset, les téléspectateurs ont découvert ce que Jesse et Céline avaient vécu au cours de la décennie précédente. Repoussés dans la vie de l’autre, les amants ont été invités à se demander s’ils étaient vraiment le destin de l’autre. Puis, neuf ans plus tard, Before Midnight a levé le voile romantique.

Alors que les deux premiers films se plongent dans l’excitation et l’inquiétude du jeune amour, le troisième volet aborde la complexité de rester ensemble. Pris comme un morceau cohérent, Linklater’s Before trilogy suit près de 20 ans dans la vie d’un couple ensemble. Beaucoup le considèrent comme une œuvre parfaite; d’autres veulent encore plus de Jesse et Céline.

Réflexions de Richard Linklater sur une quatrième entrée dans la trilogie «Avant»

Dans une récente interview programmée pour le 25e anniversaire de Before Sunrise, le New York Times a parlé avec Linklater, Hawke et Delpy de la série. Le sujet d’un quatrième film potentiel a été abordé, qui – selon la tradition de neuf ans – devrait sortir en salles en 2022. Bien que cette date de sortie soit peu probable, Hawke semblait disposé à revenir dans la série.

Il y avait un sentiment que j’avais dans mes tripes quand nous avions fini avant minuit que je n’avais jamais eu auparavant, c’est que nous avions fini. Sunrise, Sunset, Midnight est une œuvre à sa manière étrange. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’autre œuvre, comme un épilogue. Je serais curieux d’une série After, de quelque chose où vous traitez vraiment la seconde moitié de votre vie.

Linklater intervint alors avec ses propres pensées. Le réalisateur a même taquiné un virage plus sombre pour une quatrième entrée potentielle dans la série Before.

“Peut-être que nous attendrons qu’ils aient dans les années 80 et fassent un remake comique d’Amour, où l’un euthanasie l’autre à un âge avancé”, a-t-il déclaré au New York Times. “Je n’exclus pas cela.”

Comment Ethan Hawke et Julie Delpy pourraient revenir

La référence de Linklater au film français primé aux Oscars de 2012, Amour, semble un peu plaisanterie. Cependant, il y a une graine d’une grande idée cachée là-dedans. Consulter Jesse et Céline tous les neuf ans pourrait devenir fastidieux. Mais un quatrième et dernier film retraçant la fin de leur relation pourrait valoir la peine.

Avant minuit, elle s’installe même subtilement pour explorer comment la relation entre Jesse et Céline pourrait se terminer. À plusieurs reprises, le film aborde les personnes âgées. Lors d’un repas entre amis, le sujet de la fin des mariages de couples âgés. Plus tard, Jesse raconte à Céline que sa grand-mère est décédée, moins d’un an après son mari. Enfin, Jesse essaie de gagner Céline en faisant semblant de voyager dans le temps avec une lettre d’elle-même âgée de 82 ans.

Dans cet esprit, un quatrième avant – ou, vraiment, un film autonome après – pourrait être le moyen idéal de terminer. Honorant la structure de la trilogie Before, After Sunrise pourrait même comporter trois segments distincts. Peut-être que chacun d’eux pourrait capturer une fin possible différente pour l’histoire de Jesse et Céline.

On pourrait montrer comment une vieille Céline réagirait après la mort de Jesse. Le second pourrait explorer l’inverse, avec Jesse aux prises avec la vie de veuf. Enfin, une troisième fin plus heureuse pourrait voir les deux vieillir ensemble sans une telle tragédie. Dans tous les cas, l’expérience permettrait aux téléspectateurs de décider quelle fin s’est réellement produite.

Tout comme Avant que Sunrise ne laisse les destins de Jesse et Céline ouverts à l’interprétation, leur histoire pourrait se terminer de la même manière. Cette approche pourrait obliger Hawke et Delpy à vieillir encore une trentaine d’années. Cependant, avec la technologie de modification de l’âge que nous avons maintenant, ce n’est peut-être pas un problème. En tout cas, la trilogie Before est la perfection avec ou sans épilogue.