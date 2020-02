À quoi ressemble vraiment Kanye West en tant que père?

Il fut un temps où la vie de Kanye West était entièrement centrée sur la musique, mais maintenant qu’il est père de quatre enfants, le rappeur vit et respire ses enfants.

Bien que West ne donne pas volontiers aux fans un aperçu de sa vie de famille, nous avons reçu de petits extraits de la façon dont il interagit avec ses enfants au quotidien et sommes impressionnés par ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Kanye West | Taylor Hill / FilmMagic

Il aime être un parent pratique

Étant l’un des rappeurs les plus influents au monde, West est toujours occupé à faire de la nouvelle musique et à collaborer sur des albums avec d’autres artistes bien connus.

En plus de tout cela, il dirige également ses services hebdomadaires du dimanche, que nous ne pouvons qu’imaginer le temps de planification et de répétition qui y est consacré.

Bien que le calendrier du rappeur soit généralement rempli d’obligations de travail, il prend toujours du temps pour sa famille et refuse de laisser sa carrière l’éloigner de ses enfants.

Bien que West et sa femme, Kim Kardashian West, aient tous deux des horaires exigeants, le temps passé en famille signifie tout pour eux.

Bien qu’il soit un peu plus difficile d’équilibrer leur carrière maintenant qu’ils sont les parents de quatre jeunes enfants, le couple fait en sorte que cela fonctionne – d’autant plus qu’ils préfèrent élever leurs enfants plutôt que quelqu’un d’autre.

Alors qu’elle apparaissait dans un épisode de septembre 2019 de The View, Kardashian West a parlé de sa vie et de celle de West en tant que parents.

Bien qu’élever quatre enfants de moins de six ans soit un défi en soi, la star de la réalité a révélé qu’elle et son mari travaillent ensemble et ont développé un système parental assez solide.

Le fondateur de Skims a même partagé que West était sur un coup de pied “sans aide” ces derniers temps et n’a pas demandé à elle ou au personnel de l’aide avec les enfants.

“Je ne peux même pas commencer à vous dire à quoi ressemble la préparation le matin”, a-t-elle partagé. “Je fais [have help] et j’aime tout le monde qui a été si utile, mais mon mari est sur ce coup de pied sans aide donc je suis … comme, “OK, alors essayez le matin”, et je verrai ma fille aux cheveux ici. Je pense qu’il comprend un peu. »

Avant même que Kardashian et lui ne soient parents de quatre bébés, la star de télé réalité se réjouissait de savoir à quel point West était actif en matière de parentalité.

Tout en apparaissant sur le Ellen DeGeneres Show peu de temps après avoir donné naissance à leur fille, North, Kardashian a déclaré: «Il est honnêtement le père le plus étonnant; il l’aime tellement. “

Elle a ajouté: “Il est vraiment un père pratique.”

West aime apprendre au fur et à mesure

Puisqu’il est dans le jeu parental depuis six ans, il ne serait pas trop farfelu de supposer que West a beaucoup appris sur le fait d’être papa au fil des ans.

De la façon de changer une couche en un temps record à apprendre comment ne pas faire interférer sa carrière avec le temps passé avec ses enfants, le rappeur est devenu un pro de la parentalité.

Cependant, maintenant qu’il a une fille de six ans entre ses mains, West apprend maintenant comment faire face à sa croissance sous ses yeux.

“Je pense qu’il l’a eu, il a changé toutes les règles”, avait précédemment expliqué Kardashian à E! Nouvelles. “Je la laisserais porter, tu sais, elle a un peu de rouge pour Noël, je la laisserais porter une lèvre rouge, ou je la laisserais faire un brin de quelque chose. Je la laisserais, si elle porte une robe noire, une lèvre noire.

Dans l’ensemble, West semble être un père incroyable qui déplacerait des montagnes pour ses quatre enfants.

Bien que la parentalité soit un travail difficile, le rappeur prend la vie avec quatre petits et a pleinement embrassé tout ce qui vient d’être un père pratique.