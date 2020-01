À quoi ressemblera la chorégraphie de «Black Swan»?

BTS jouera “Black Swan” pour la première fois dans The Late Late Show avec James Corden le 28 janvier. D’ici là, tout le monde peut deviner à quoi ressemblera la chorégraphie de la chanson. Connaissant le talent de BTS, le groupe pouvait vraiment tout réussir.

BTS a sorti un film d’art avec «Black Swan»

“Black Swan” n’est pas le premier single du prochain album de BTS, Map of the Soul: 7. Au lieu de sortir un clip avec la chanson, BTS et Big Hit Entertainment ont sorti un film d’art avec MN Dance Company.

En tant que chanson, “Black Swan” explore la peur qui accompagne la passion d’un artiste. Les paroles et la vidéo d’art sont liées à une citation de Martha Graham: «une danseuse meurt deux fois – une fois quand elle arrête de danser, et cette première mort est la plus douloureuse.» Alors que les membres de BTS craignent le jour où ils ne pourront plus faire ce qu’ils aiment, ils travaillent pour surmonter cette peur de continuer leur passion.

Jusqu’à présent, le déploiement de Map of the Soul: 7 s’est concentré sur l’art. BTS a lancé «BTS, Connect», un projet d’art public mondial qui présente 22 artistes dans cinq villes différentes à travers le monde. «Black Swan» est lié à l’initiative. Alors que les artistes coréens font la promotion de l’art dans le monde entier avec «Connect, BTS», «Black Swan» a un message auquel chaque artiste peut se rapporter.

Pour cette raison, donner à un autre groupe d’artistes une plate-forme pour démontrer le sens de la chanson est logique. Avec le film d’art, la musique et l’art eux-mêmes sont venus en premier lorsque MN Dance Company a exécuté une danse contemporaine à «Black Swan».

La chorégraphie de BTS pour «Black Swan» n’est pas la même

En ce qui concerne les performances de BTS sur The Late Late Show avec James Corden, les fans n’ont pas de clip vidéo standard montrant la chorégraphie de BTS. Le 19 janvier, une nouvelle bombe Bangtan est sortie sur YouTube qui a montré les membres du BTS réagissant au film d’art. Dans la bombe de Bangtan, il y avait quelques petits indices sur la chorégraphie de BTS pour “Black Swan”.

Alors que les membres de MN Dance Company commençaient à danser, Suga regarda RM et demanda: “Notre chorégraphie change-t-elle?”

“Notre choreo?”, Demanda RM en réponse.

“Non, juste pour ça”, a répondu J-Hope, soulignant que le film d’art présente la version classique de “Black Swan.

Bien qu’il ne s’agisse pas de beaucoup de choses, cela confirme deux choses. Premièrement, BTS a prévu une chorégraphie pour «Black Swan». Deuxièmement, BTS ne recréera pas la chorégraphie du film d’art. Ces deux points ont été confirmés plus tard dans la bombe de Bangtan.

“Après avoir regardé ça, nous allons aller pratiquer la chorégraphie”, a déclaré RM. “Pas cette même chorégraphie.”

Il y a des similitudes avec la chorégraphie BTS passée

Lorsque le film d’art est sorti pour la première fois, les fans ont rapidement établi un lien entre les similitudes de la chorégraphie et la pause de danse dans “Fake Love” de la saison des prix 2018. ARMY a également mélangé la bande-annonce de «Fake Love» à «Black Swan».

Les chansons se connectent bien ensemble et ont des instrumentaux, une chorégraphie et un ton similaires. Les membres de BTS ont également reconnu lors de la bombe de Bangtan qu’ils pouvaient imaginer Jimin interpréter la chorégraphie de MN Dance Company compte tenu de ses antécédents en danse contemporaine.

“Je viens de l’imaginer comme Jimin et les six cygnes noirs dans ma tête”, a déclaré RM.

“Jimin, mettons-nous torse nu et faisons une danse comme ça”, a déclaré Suga.

“J’y suis,” répondit Jimin.

MN Dance Company est à LA

Alors que les membres de BTS ont déclaré que leur chorégraphie est différente, les membres de MN Dance Company sont actuellement à L.A. en même temps que BTS. L’un des membres de l’entreprise a publié une photo sur Instagram et les fans de BTS ont rapidement établi la connexion.

Rien n’est confirmé, mais cela ne semble pas être une coïncidence si les membres de MN Dance Company sont à L.A. en même temps que BTS lorsque la première représentation de “Black Swan” est à quelques jours.

Peut-être que le Late Late Show avec James Corden présentera une performance conjointe avec MN Dance Company et BTS. C’est peut-être une coïncidence et sans rapport. Ou peut-être que BTS, Big Hit Entertainment et MN Dance Company ont quelque chose de totalement différent prévu. BTS et Big Hit Entertainment ont toujours une longueur d’avance, il n’y a donc vraiment aucun moyen de savoir jusqu’au 28 janvier.