A-Rod emmène son père à TikTok avec sa fille Natasha

Alex Rodriguez a des mouvements sans précédent et légendaires sur le diamant de baseball, mais ils ne se sont pas bien traduits sur la piste de danse. Néanmoins, il a apporté toutes ses compétences à ses débuts sur TikTok.

Prenant d’assaut la plate-forme de médias sociaux, A-Rod s’est lancé dans l’une de ses explorations les plus populaires en relevant l’un des nombreux défis de danse disponibles.

Et pour l’aider avec le #RenegadeChallenge, Rodriguez a été rejoint par sa fille de 15 ans, Natasha, qui était clairement plus à l’aise avec TikTok et les mouvements de danse. Néanmoins, nous devons donner au papa de 44 ans des accessoires pour se mettre comme ça et posséder chaque mouvement qu’il a fait.

Rodriguez est déjà totalement intimidé en tant que danseur marié à Jennifer Lopez; l’un des danseurs les plus accomplis de la musique pop. Maintenant, il semble qu’il va devoir faire face à être éclipsé par sa propre fille, qui a certainement fait de solides arguments pour se joindre à l’équipe de danse de sa belle-mère.

“Comment faire?!?!” A-Rod a demandé en accompagnement de sa vidéo, qu’il a également partagée sur son Instagram. “Suivez-moi sur @tiktok à AROD13! J’essaierai de ne pas m’embarrasser. 🤣”

Ce qui est si attachant dans l’ensemble, c’est qu’il semble vraiment que A-Rod dépasse ces notions d’embarras, et c’est une belle chose à regarder. Peu importe à quoi il ressemble dans la vidéo; c’est un père qui crée des liens avec sa fille et qui s’amuse complètement en le faisant.

C’est la même chose qu’il a regardé et a aidé J.Lo à se préparer pour son grand spectacle de mi-temps du Super Bowl. A-Rod est son plus grand fan à chaque étape du processus, et n’a absolument pas peur de paraître stupide dans son soutien sans faille aux femmes de sa vie qui excellent et font ce qu’elles font si bien.

Beaucoup d’athlètes de classe mondiale à son niveau pourraient être gênés de ne pas être grands dans quelque chose, mais A-Rod a totalement embrassé son échec total à saisir les subtilités de la danse ou du rythme ou même du mouvement fluide. Et pourtant, il ne cesse de se lever et de bouger.

Quel excellent message à ses enfants et à tous les autres, d’ailleurs. Tout est une question de joie et le reste soit damné!

