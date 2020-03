A-Rod On Rumored Double Date avec J.Lo, Prince Harry et Meghan Markle

Alex Rodriguez répand du thé royal … sorta.

En participant au segment intitulé “Q & A-Rod” sur “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon,” Lundi soir, l’ancienne star de la MLB a été invitée à enregistrer directement les rumeurs selon lesquelles lui et sa fiancée Jennifer Lopez eu un double rendez-vous avec Prince Harry et Meghan Markle.

“Est-ce que vous et Jennifer Lopez avez récemment eu un double rendez-vous avec le prince Harry et Meghan Markle?” hôte Jimmy Fallon a demandé. “Et si oui, qui a payé?”

A-Rod fit une pause en regardant le public du studio. “J’ai signé un NDA”, a-t-il dit en riant. “Non-divulgation.”

“Je vais prendre ça comme toi,” répondit Fallon.

Également pendant le match, l’animateur de fin de soirée a demandé à Rodriguez si lui et J.Lo prévoyaient d’avoir une “danse chorégraphiée” à leur mariage.

“NDA”, a plaisanté Rodriguez. “Je ne peux pas parler du mariage, je veux pouvoir rentrer à la maison!”

L’hôte ESPN a également ouvert sur les préparatifs intenses de sa fiancée pour elle Spectacle à la mi-temps du Super Bowl avec Shakira, que Fallon a appelé à juste titre “légendaire”.

“C’était génial de la regarder parce que pendant cinq mois et demi ou six mois, elle se préparait à un niveau. C’était comme si Rocky allait aller combattre le Russe”, a déclaré Rodriguez. “Elle était maigre, elle était méchante et elle commencerait son travail à 2 heures de l’après-midi, ses danses et elle rentrerait vers 3 heures ou 4 heures du matin et avec des ecchymoses partout.

“C’était juste remarquable. J’étais tellement nerveux pour elle”, a-t-il admis. “C’est comme si vous vous prépariez pour les Jeux olympiques.”

Fallon a également évoqué le couple hilarante vidéo TikTok de dimanche soir, où a participé au défi “Flip the Switch”.

“Vous avez cassé Internet. Vous l’avez vraiment fait”, a déclaré Fallon. “C’est le meilleur! C’était la meilleure chose. J’adore ça!”

En plus de son apparition dans “Tonight Show”, A-Rod est allé sur Instagram lundi soir revenir en arrière sa proposition à J.Lo un an plus tard.

Sous-titrant une vidéo douce, qui a été mise sur la chanson “My Girl”, a écrit Rodrigez, “Il y a un an sur une plage aux Bahamas …. J’étais une épave nerveuse, plus nerveuse que toute ma carrière de joueur, je suis tombé sur une genou et vous a posé une question … vous avez dit oui ❤️ “

“Jennifer, chaque instant avec vous est une bénédiction. Vous êtes ma meilleure amie, mon inspiration, une mère incroyable et un modèle pour tous”, a-t-il poursuivi. “Macha, j’ai tellement de chance d’être avec toi. Merci d’avoir amélioré ma vie. J’ai hâte de faire plus de souvenirs avec toi..

Je t’aime. #HappyAnniversary ❤️

Regardez le clip ci-dessous.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Meilleures Instas de Célébrités de la Semaine

Instagram

J.Lo partage une douce photo d’Alex Rodriguez et de son fils Max «jumelage»