Aaron Carter accusé d’avoir volé de l’art du lion pour promouvoir des marchandises

Il y a plus de drame pour Aaron Carter. Cette fois, cela implique l’utilisation de l’image d’un artiste. Carter a choisi de promouvoir ses nouveaux sweats à capuche en utilisant une image unique. L’image en question est une œuvre d’art réalisée par un artiste professionnel à Berlin qui n’a pas autorisé son œuvre à être utilisée. Lisez la suite pour en savoir plus sur la situation.

Aaron Carter utilise une image pour promouvoir sa marchandise

Aaron Carter | Rodin Eckenroth / .

Carter, qui faisait la promotion de ses nouveaux sweats à capuche, a utilisé une image surprenante de deux lions se faisant face et semblant se cogner la tête. La pièce s’intitule «Brotherhood» et a été créée par un artiste basé à Berlin sous le nom de Jonas Jödicke. Selon Forbes, l’art de Jödicke a été utilisé sans crédit ni autorisation.

Jödicke a répondu via Twitter en appelant Carter. le

tweet se lit comme suit: “Hé @aaroncarter .. Vous utilisez mes illustrations pour promouvoir votre

marchandise. Je ne vous ai pas autorisé à le faire. Mon art est

exploité commercialement par des personnes au quotidien. Nous, les artistes aussi, nous avons des droits!

Carter a répondu à Jödicke

en disant: “Vous auriez dû le prendre pour un compliment **** un de mes fans a envoyé

cela pour moi. Oh c’est reparti, la réponse est non, cette image a été faite

public et je l’utilise pour promouvoir ma ligne de vêtements http://aaroncarter.com

je suppose que je vous verrai à la cour des petites créances. “

L’artiste s’exprime

Jödicke

a parlé à Forbes de la situation et de la façon dont il a découvert son œuvre

utilisé en premier lieu.

«J’ai appris pour la première fois que Aaron avait utilisé mes œuvres

suiveur sur Twitter », a déclaré Jödicke. “Ils ont contacté par message direct

en me parlant du tweet d’Aaron dans lequel il avait posté mes illustrations pour promouvoir son

nouvelle boutique de marchandises. Il ne m’a pas mentionné comme l’artiste d’origine et n’avait pas

demandé l’autorisation au préalable. C’est pourquoi je l’ai appelé dans un tweet, en

d’une manière polie, pour l’informer que je n’étais pas d’accord avec lui en utilisant mon art dans

de cette façon.”

Jonas Jödicke s’est senti «insulté»

Jödicke a également été interrogé sur ce qu’il pensait de la réponse de Carter

à l’ensemble et comment les choses ont explosé à partir de là. Il a dit qu’il avait été «insulté»

et “étonné” de la réponse de Carter.

“Sa réponse à mon tweet a été ce qui a provoqué toute la tempête

», a expliqué Jödicke. “Au lieu de m’excuser ou de tendre la main vers moi pour

discuter des choses, il m’a insulté et a dit que je serais heureux qu’il utilise mon art pour

promouvoir son magasin. Il a terminé avec: “Je suppose que je vous verrai à la cour des petites créances …”

J’ai été absolument étonné de voir comment il pouvait répondre de cette manière et ne pas s’attendre à

les gens à déchaîner. “

Jödicke a également partagé la réponse de Carter à ses abonnés Twitter et Instagram. “JE

a partagé sa réponse sur mon Twitter et Instagram et c’est à ce moment-là que ça a vraiment explosé

», a poursuivi Jödicke. “Dans son livestream Youtube, il a plaisanté sur mon tweet

“17 likes”. A ce jour, il compte plus de 70 000 likes et a atteint plus de

de 5 millions. On pourrait dire que la communauté d’artistes sur Twitter est indignée. »

Les choses ne sont certainement pas encore terminées avec cette situation. Bien

assurez-vous de vous tenir au courant à mesure que les choses avancent.