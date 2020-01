Aaron Carter répond aux pirates d’Instagram dans sa dernière vidéo

Aaron Carter, qui n’est pas connu pour simplement prendre les commentaires des gens sur les réseaux sociaux sans réponse, a pris sur lui de répondre à certains ennemis de Instagram dans son dernier téléchargement de vidéo. Lisez la suite pour savoir ce que les gens disent et comment Carter choisit de répondre.

Aaron Carter publie une vidéo sur Instagram

Aaron Carter | Gabe Ginsberg / .

Dans le nouveau téléchargement, Carter a la caméra face à lui tout en

écouter de la musique et arborer une queue de cheval mi-haut, mi-bas. Il a légendé le message: «Éviter

le danger n’est pas plus sûr à long terme qu’une exposition pure et simple. Les craintifs sont

pris aussi souvent que les audacieux. “

Les gens ont répondu dans des tons extrêmement négatifs. Un

la personne a répondu: “Toi une brindille, je vais te casser mon garçon.”

Carter a décidé de répondre au haineux en disant: «🏆

vous gagnez des félicitations, je ne partage pas cette perspective. “

Carter répond aux ennemis

“Je souffle beaucoup,” a commenté un autre utilisateur d’Instagram.

Carter a choisi de répondre en disant: “C’est absolument inutile, je ne

comprendre pourquoi votre groupe de personnes essayant de créer un récit continue, je

veux-tu dire, as-tu un travail? Ou êtes-vous payé à **** w mon nom. “

Les gens ont continué à commenter le message avec négatif

commentaires. “Vous êtes si gay, vous avez besoin d’une camisole de force”, a écrit un autre utilisateur d’Instagram.

Carter a décidé de répondre à ce haineux en disant: «Deux très

des choses intéressantes à dire à un étranger. Je pense que tu devrais quitter Instagram

et venir à un homme qui a beaucoup à perdre (moi). “

Les commentaires continuent de rouler de personnes désireuses de

exprimer leurs opinions, aussi négatives soient-elles. “Vous êtes une tête de crack”, un autre

écrit la personne.

Bien sûr, Carter a dû répondre. “C’est la défmenation du caractère, vu que je n’ai jamais fait ça. Je suis un honnête être humain. J’espère que tu comprends. Je vous remercie. Ce n’est pas bien », a répondu Carter à l’utilisateur Instagram.

Aaron Carter est extrêmement populaire sur Instagram

Aaron Carter | JC Olivera / .

En même temps, Carter a de nombreux fans fidèles qui sont

toujours là pour commenter ses messages avec des mots d’encouragement ou juste des gens

verser leur cœur au chanteur. Dans un récent téléchargement, Carter pose dans

devant un miroir dans une serviette.

«LøVë est montré, pas dit – FResh Out The Tub. TiME pour certains

NetFlix et chill solo, sauf si je suis ma reine 👸🏼🤴🏼, ”

Carter a légendé l’image sur Instagram.

Les gens ne pouvaient pas résister à l’envie de commenter et de laisser Carter

savent ce qu’ils pensent. «Tout est fatigué, je vois», a écrit un utilisateur d’Instagram.

«Vous êtes un si bel être humain. 😍💕🙌🏽, ”

quelqu’un d’autre a dit.

“Dieu a vraiment pris son temps avec toi”, ”

un autre utilisateur a écrit.

Certaines personnes ne sont pas tellement ravies de tous les messages torse nu.

«Vous avez des adeptes masculins; pourquoi tu dois faire est comme ça ?? J’ai compris; nous sommes

la minorité », a déclaré hilarante un autre utilisateur d’Instagram.

Les utilisateurs d’Instagram commentent leurs pensées

D’autres sérieusement n’en ont pas assez, semble-t-il. “Jolis tatouages,

grand corps, grand Aaron. 😊🤗😍, “quelqu’un

dit autrement.

“Quoi de neuf frère? Je t’ai toujours admiré », a commenté un autre sur l’image.

Certains pensent que Carter essaie un peu trop fort. “Wow mec pour être une célébrité que vous essayez si dur … allez copier les tendances et obtenez un autre visage”, a écrit un autre utilisateur d’Instagram.

Aaron Carter a clairement beaucoup de fans fidèles et il a aussi

sa juste part de haineux qui sont désireux de faire savoir à tout le monde ce qu’ils pensent

les commentaires.