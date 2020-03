2020-03-07 02:30:04

Aaron Paul “a hâte” d’avoir plus d’enfants avec sa femme Lauren, avec qui il a déjà une fille de deux ans, Story.

Aaron Paul “a hâte” d’avoir plus d’enfants.

La star de “Breaking Bad” a une fille de deux ans, Story, avec sa femme Lauren, et a déclaré qu’il apprécie actuellement “le meilleur chapitre” de sa vie, et est ravi de voir sa famille grandir alors que lui et son conjoint discutent d’avoir un Deuxième enfant.

Il a déclaré: “C’est facilement le meilleur chapitre de ma vie. Je pense que si j’étais célibataire, sans emploi et si je me débattais et j’avais 40 ans, ce serait beaucoup plus difficile, mais je sens que je suis dans un bon endroit. J’ai hâte d’avoir un autre bébé, et je suis tellement excité de voir ce que 40 a à offrir. Je suis juste excité d’être autour, d’être en vie. Je suis juste heureux d’être ici. La vie est bon.”

Aaron, 40 ans, a également déclaré que la paternité avait “changé” sa vie, car il affirmait qu’avoir un enfant était comme “magique”.

Il a ajouté: “La paternité m’a définitivement changé. Avoir un enfant est la chose la plus proche de la magie que l’on puisse avoir. Je vois pourquoi les gens se précipitent chez eux pour être là quand ils rentrent de l’école. Vous ne voulez rien manquer . ”

L’acteur de «Westworld» a également jailli sur sa femme Lauren, affirmant que son conjoint – qu’il a épousé il y a six ans – est un «phare de gentillesse».

S’adressant au magazine Haute Living, il a déclaré: “[Lauren] a complètement changé ma vie, m’a sauvé la vie. Elle est un phare de gentillesse, d’espoir et d’amour. ”

Pendant ce temps, Aaron a récemment déclaré qu’être père est “un rêve devenu réalité”.

Il a dit: “Le fait que j’ai juste une belle fille heureuse et en bonne santé qui court et me crie dessus et jette ses bras autour de moi et m’appelle” Papa “est un tel rêve devenu réalité.”

Aaron dit qu’il est impossible pour quiconque de “comprendre” la “joie” qu’apporte un parent jusqu’à ce qu’ils aient eux-mêmes des enfants, car il dit que sa vie n’a commencé que lorsque sa fille est née.

Il a ajouté: “Cette joie cet amour, personne ne peut la comprendre avant d’avoir le leur. J’ai tellement de nièces et de neveux et je les aime à mort, mais au moment où j’ai eu mon enfant, j’ai vraiment senti ma vie commencer. Le simple fait de regarder ma femme devenir mère est impressionnant et tellement beau. “

