Aaron Paul est amoureux de son Shelby Cobra au charme unique

Aaron Paul est peut-être mieux connu pour son rôle d’évasion en tant que Jesse Pinkman de Breaking Bad, mais il est beaucoup plus que cela.

Il a un large éventail d’intérêts, en particulier dans les voitures, et il y a même une voiture en particulier qu’il aime le plus. Cette voiture est sa Shelby Cobra de 1965.

De «Breaking Bad» à «Need for Speed»

Aaron Paul | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Paul joue depuis 1998 et il a en fait décroché des rôles décents dans certaines grandes productions hollywoodiennes avant d’obtenir son rôle de premier plan dans Breaking Bad. Par exemple, Paul a joué des rôles dans des films tels que la comédie pour adolescents National Lampoon’s Van Wilder ainsi que dans des films d’action tels que Mission: Impossible III.

Entre ces concerts, Paul a marqué de petits rôles dans des émissions télévisées procédurales telles que CSI: Crime Scene Investigation et Criminal Minds. Mais bien sûr, il a finalement été choisi comme Jesse Pinkman et de 2008 à 2013, il a dominé, avec Bryan Cranston, les conversations sur les refroidisseurs d’eau.

Finalement, cependant, il était temps de dire au revoir au personnage, au moins jusqu’en 2019, quand il est revenu au personnage d’El Camino: A Breaking Bad Movie.

Son prochain grand rôle serait quelque chose qui le passionne vraiment, et ce sont les voitures. En 2014, juste après la fin de Breaking Bad, la première de son film de course, Need for Speed.

Malheureusement, ça n’a pas trop bien marché au box-office. Malgré ce revers, Hollywood a continué à l’embaucher, et maintenant, Paul a un grand rôle dans la saison trois de Westworld.

Mais, pendant ce temps, il utilise ces gros chèques de paie hollywoodiens pour faire ce qu’il aime et comprend la conduite et l’entretien de son Shelby Cobra de 1965.

Shelby Cobra d’Aaron Paul

Comme le dit Hot Cars, il y a beaucoup de choses uniques avec le Shelby Cobra 1965 de Paul. Par exemple, Hot Cars dit que c’est l’une des voitures de sport les plus rares jamais fabriquées, car Shelby n’en a produit que 348 entre 1965 et 1967. Cela dit, des dizaines de milliers de répliques ont été faites de cette version du Shelby Cobra, mais Paul a l’un des originaux.

Il y a beaucoup à aimer dans ce Cobra unique, et dont beaucoup sont dans sa conception intérieure simple mais efficace. Comme Hot Cars l’a mentionné, Paul’s Cobra a des sièges baquets qui, même s’ils ont l’air simples, sont en fait très efficaces pour maintenir le conducteur et le passager en place pendant les virages.

Il a également un volant à trois branches, qui, selon Hot Cars, est un type de volant que les amateurs de voitures anciennes comme Paul apprécient vraiment. Hot Cars affirme également que Paul aime le design intérieur simpliste de son Cobra, car il donne à la voiture une apparence très élégante.

Haute performance aussi

Mais Paul, comme tous ceux qui aiment les voitures de sport anciennes, apprécie également la puissance de son Shelby Cobra 1965. Hot Cars dit que le Cobra de Paul dispose d’un moteur V8 FE de 7,0 litres conçu spécifiquement pour obtenir des accélérations plus élevées. Ce puissant moteur génère environ 416 chevaux, ce qui permet au Cobra d’accélérer de 0 à 60 mi / h en 4,5 secondes.

Alors que de nombreuses voitures de sport modernes, telles que la Chevy C8 Corvette Stingray, peuvent accélérer de 0 à 60 mi / h en moins de 3 secondes, le Cobra de Paul est toujours une voiture rapide compte tenu de son âge. En fait, Hot Cars va même jusqu’à dire que sa voiture a un temps d’accélération plus rapide qu’une Lamborghini Countach Coupé 1990.

Bien que son moteur massif et puissant soit la pièce maîtresse du Cobra de Paul, ce n’est pas seulement du muscle pur. Hot Cars dit qu’avec sa direction assistée ainsi que ses freins à disque avant, le Cobra de Paul peut bien tourner un virage et ralentir facilement jusqu’à l’arrêt.