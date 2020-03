Aaron Paul est dans un «endroit heureux»

2020-03-20 19:30:05

Aaron Paul est dans “un endroit très heureux” avec sa vie en ce moment, car il est “follement amoureux” de sa femme Lauren Parsekian, et aime la vie de papa pour sa fille de deux ans, Story.

L’acteur de 40 ans a fait l’éloge de sa femme Lauren Parsekian, ainsi que de leur fille de deux ans, Story, car il dit être “follement amoureux” et avoir une “belle petite fille” ont contribué à faire de son la vie la meilleure qu’elle ait jamais été.

Il a dit: “Il s’agit simplement de faire des choses que je continue à aimer. Je veux dire, je suis follement amoureux. J’ai une belle petite fille.”

Aaron a également jailli de la série de science-fiction “ Westworld ”, dans laquelle il a commencé à jouer au cours de la saison trois – qui a été créée plus tôt ce mois-ci – ainsi que de son amitié avec Bryan Cranston, avec qui il a fondé une société mezcal, Dos Hombres Mezcal, l’année dernière .

De ses réalisations, il a ajouté: “J’ai un travail sur une série que j’aime [‘Westworld’] et c’est une belle chose. J’ai commencé une entreprise mezcal avec l’un de mes meilleurs amis [Cranston]. Je suis dans un endroit très heureux. ”

Et bien qu’Aaron soit ravi d’avoir décroché un rôle dans «Westworld», sa propre vie ne pouvait pas être plus éloignée du drame bourré de technologie.

La star de “ Breaking Bad ” ne possède pas d’ordinateur depuis plus d’une décennie, et affirme que son téléphone est limité aux seuls appels et SMS, sans fonction pour les e-mails ou les applications.

Il a expliqué: “Je veux dire, honnêtement, j’avais déjà beaucoup réfléchi à ces choses”, dit-il à propos des thèmes de la série. “Il est impossible de ne pas le faire. Vous savez, il y a beaucoup d’avantages dans la technologie – mais il y a beaucoup de dangers sérieux. Que nous abordions tout cela est l’une des raisons pour lesquelles je suis un grand fan de” Westworld “depuis qu’il J’ai commencé à diffuser. J’adore la science-fiction – je pense que c’est mon genre préféré. ”

Aaron a également été interrogé sur son retour pour la saison quatre de «Westworld», mais la star a joué timidement.

Il a dit à NME: “Nous verrons ce qui se passera. Je ne sais pas – cela dépend si mon personnage survit cette saison ou non.”

