Aaron Paul: Être papa est un rêve devenu réalité

Aaron Paul dit qu’être père est “un rêve devenu réalité”, alors qu’il jaillit de son histoire “belle, saine et heureuse”.

La star de “Breaking Bad” a une fille de 23 mois, Story, avec sa femme Lauren Parsekian, et a déclaré qu’avoir “une belle fille heureuse et en bonne santé” était le meilleur cadeau qu’il pouvait demander.

Il a dit: “Le fait que j’ai juste une belle fille heureuse et en bonne santé qui court et me crie dessus et jette ses bras autour de moi et m’appelle” Papa “est un tel rêve devenu réalité.”

Aaron dit qu’il est impossible pour quiconque de “comprendre” la “joie” qu’apporte un parent jusqu’à ce qu’ils aient eux-mêmes des enfants, car il dit que sa vie n’a commencé que lorsque sa fille est née.

Il a ajouté: “Cette joie cet amour, personne ne peut la comprendre avant d’avoir le leur. J’ai tellement de nièces et de neveux et je les aime à mort, mais au moment où j’ai eu mon enfant, j’ai vraiment senti ma vie commencer. Le simple fait de regarder ma femme devenir mère est impressionnant et tellement beau. ”

L’acteur de “ BoJack Horseman ” aimerait également donner un frère à Story à l’avenir, mais pour l’instant, lui et Lauren se concentrent sur leur tout-petit et sur la recherche de temps pour eux-mêmes parmi leurs horaires chargés.

S’adressant au magazine Us Weekly, Aaron a expliqué: “Nous avons mes beaux-parents sur la route, donc ils sont un appel facile pour quelques babysitters rapides. Une soirée idéale, un bon concert. Marchez vers le grec, bon dîner, ou juste un simple dîner et un film. ”

Pendant ce temps, après avoir noué le nœud avec Lauren en 2013, Aaron, 40 ans, a déclaré qu’il avait hâte d’avoir des enfants avec son conjoint.

Il a dit à l’époque: “Quels enfants chanceux d’avoir Lauren comme mère. J’espère juste que ce sont toutes des petites filles – toutes de petites versions miniatures de Lauren parce que ce serait amusant de la regarder. Elles n’ont pas besoin d’être toutes Lauren, mais au moins une! Une petite mini Lauren. J’adorerais la voir grandir. “

