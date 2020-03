Abbey Clancy souffre de la culpabilité de maman

2020-03-04 11:30:06

Mère de quatre enfants, Abbey Clancy admet qu’elle lutte contre la «culpabilité de maman».

Le mannequin de 34 ans – qui a Sophia, huit ans, Liberty, six ans, Johnny, deux ans et Jack, huit mois, avec son mari Peter Crouch – admet qu’elle a du mal à concilier carrière et vie de famille, mais veut être un bon exemple à ses enfants.

Elle a exclusivement déclaré à BANG Showbiz: “Je le pense toujours pour être honnête. Mon bébé n’a que huit mois, vous devez retourner au travail et vous avez la culpabilité de votre maman. Avant de partir au travail, j’ai pour organiser la course de l’école, les paniers-repas et aller les chercher et les ramasser pour les clubs après l’école. En tant que maman, vous avez cette tâche incroyable de gérer le ménage tout en essayant de maintenir qui vous êtes en tant que personne. Mais c’est le meilleur travail que nous faisons. J’essaie toujours d’équilibrer le tout. ”

Abbey admet qu’elle a «de mauvais jours» en tant que maman, mais elle essaie de les garder en perspective et même si elle insiste sur le fait qu’elle n’est pas «experte», le fait d’être mère de quatre enfants l’a aidée à vivre plusieurs scénarios.

Elle a ajouté: “Vous avez tellement de mauvais jours où vous vous sentez épuisé et le bébé vous a gardé éveillé toute la nuit et vous avez du travail le lendemain. C’est OK. Je ne dis pas que je suis un expert, mais je j’en ai quatre et j’ai traversé tous les scénarios possibles. C’est OK, vous devez faire ce qui vous convient. Il n’y a pas de bien ou de mal. ”

