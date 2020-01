Abbi Murphy prétend qu’elle va ressembler à une “ fille fauchée frumpy ” à la réunion

L’ancienne matelot de pont, Abbi Murphy de ci-dessous Deck a partagé qu’elle se prépare pour la réunion, mais n’aime pas exactement ce qu’elle va porter. Murphy et son mari ont été occupés à diriger des chartes de voile en Grèce.

Ashton Pienaar, Alexis Bellino, Tanner Sterback, Kate Chastain | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Alors que le couple a joindre les deux bouts, Murphy est nerveuse d’assister à la réunion parce qu’elle ne peut se permettre rien de coûteux à porter. Elle a récemment partagé qu’elle avait une certaine inquiétude à l’idée de se présenter aux retrouvailles avec l’équipage qui sera probablement sérieusement paré. “Je vais au spectacle de retrouvailles ci-dessous la semaine prochaine et je me suis rendu compte que je devais me déguiser”, a-t-elle partagé sur son histoire Instagram. «Vous devez avoir l’air chic et agréable. Mais je suis fauché. J’ai donc acheté mon déguisement pour 40 $ sur Amazon. »

Murphy a continué en plaisantant sur la façon dont elle allait devoir modifier la robe avec des épingles, qui pourraient éclater et tomber la robe pendant les retrouvailles. “Ce sera le grand drame de l’émission”, plaisante-t-elle. Si seulement …

Une «fille fauchée cahoteuse»

Elle ajoute qu’elle a également marqué une paire de chaussures pour 25 $. «Et un collier de 6 $ pour l’accompagner», poursuit-elle. “Alors oui, je ne suis pas amoureux de la robe. Je ne suis pas. Mais c’est dans ma gamme de prix, et c’est tout. Je vais juste ressembler à une fille fauchée de merde par rapport à tout le monde. “

Murphy dit qu’elle ne se sent pas trop à l’aise non plus. «Je panique un peu à ce sujet», dit-elle. “Mais oui, je vous préviens juste, désolé, je ne vais pas être aussi beau que tout le monde mais, 40 $ sur Amazon. Juste un avertissement. “

“Quoi qu’il en soit, je vais essayer de le faire fonctionner”, dit-elle. “Je vais certainement essayer de le faire fonctionner pour que vous ne vous rendiez pas compte que je n’ai pas dépensé beaucoup d’argent pour mes vêtements. Mais c’est un peu grand pour moi à plus d’un titre. Je n’ai donc pas vraiment le temps de le faire ourler ou quoi que ce soit parce que ce serait un travail d’ourlet hardcore. Et qui sait combien cela me coûterait? Donc voilà. Il y a du ruban, comme du ruban pour vêtements. Peut-être des pinces à linge. Ça va juste être tenu ensemble avec un tas d’épingles », plaisante-t-elle.

Murphy revient à un drame sérieux

Murphy n’est resté dans la série que quelques épisodes. Elle a semblé bien se mélanger avec l’équipe de deck mais a révélé qu’elle n’aimait pas le travail. Elle a également été fustigée par le capitaine Lee Rosbach pour ne pas se souvenir de sa radio ou avoir attaché ses longues serrures.

Lorsque Murphy faisait toujours partie de l’équipe de pont, le plus grand drame tournait autour des combats entre le chef Kevin Dobson et le ragoût en chef Kate Chastain. De plus, Murphy a été une source de controverse lorsqu’elle s’est fiancée lors d’un échange de texte. L’équipage lui souhaite bonne chance mais Rosbach secoue la tête. “Comment pouvez-vous être proposé par SMS, dire oui de la même manière, puis parler au téléphone et parler de divorce”, a-t-il écrit dans un article de blog. “Je suis stupéfait.”

Après une brève brève discussion sur les réseaux sociaux avec Rosbach, Murphy et Rosbach se souhaitaient bonne chance et elle est partie vers le coucher du soleil, juste au moment où l’obscurité tombait sur Valor.