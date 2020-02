Abbi Murphy propose un moment hors caméra pendant les retrouvailles

La réunion de la saison 7 de Under Deck ressemble à une cocotte-minute, car les aperçus montrent les arguments de l’équipage et le capitaine Lee Rosbach quitte le plateau.

Cependant, le matelot de pont Abbi Murphy a partagé un moment plus léger qu’elle a eu avec son compatriote Brian de Saint Pern. Murphy semblait gagner l’acceptation avec les hommes sur le bateau avant son départ à la mi-saison. Elle semble également être toujours amicale avec l’équipe de pont et s’est assise avec les matelots pendant les retrouvailles.

Brian de Saint Pern | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Elle a récemment tweeté un moment de légèreté «en coulisses» qu’elle a partagé avec de Saint Pern entre les prises de vue. Murphy a également déclaré qu’elle avait une expérience entièrement différente de celle du bateau. “Oui, j’ai eu une expérience complètement différente … ce sera certainement une réunion intéressante! Bien sûr, faites-moi savoir ce que vous ressentez après la rumeur de la partie 1 de 2 », a-t-elle tweeté à un fan.

Ce fut la partie préférée de Murphy de la réunion

Murphy a déclaré que sa partie préférée de la réunion ne s’était pas déroulée devant la caméra. “Ma partie préférée de la réunion #belowdeck s’est déroulée hors caméra”, a tweeté Murphy. “Brian voulait rouler une fumée alors j’étais comme ok je vais en rouler une.” Il va naah j’ai eu cette fille, donc j’étais comme mmmkay. Comme une demi-heure plus tard, il est comme Abbi, je ne peux pas le faire et me remet le gâchis qu’il a fait et un papier déchiré. “

Elle a ajouté: «J’étais comme wtf avez-vous fait? et nous a roulé un couple fume. Alors je me disais, tu as un briquet? Aucun de nous n’avait de briquet, alors nous avons essayé d’allumer nos fumées avec le poêle dans ma chambre (qui finalement n’a pas fonctionné) tout en riant nos culs. »Murphy a poursuivi:« Cela a duré environ 15 minutes pendant que ma tante regardait avec incrédulité lol. Résume essentiellement à quel point ma présence était dysfonctionnelle sur le pont lol. »De Saint Pern a répondu:« Je pensais l’avoir…. Mais échoue! “

Murphy a ensuite plaisanté: «Aussi … un autre moment hors caméra … le fait que ma boisson de choix les deux soirs était de l’eau gazeuse, mais je suis entré / ne pouvais pas comprendre comment ouvrir chaque porte que j’avais l’audace de traverser. “

Le reste de la réunion semble intense

Les aperçus montrent beaucoup de drames à faire pendant que l’équipe se confronte à des problèmes qui se préparent tout au long de la saison. Enfin, le ragoût en chef Kate Chastain et le ragoût Simone Mashile discutent du ressentiment refoulé de Mashile pour avoir été rétrogradé du deuxième au troisième ragoût. Chastain insiste sur le fait que ses mouvements n’étaient pas personnels, mais pour le bien du bateau. Mashile était relativement discret quant à l’expression de tout ressentiment cette saison, mais ne se retient pas lors des retrouvailles.

En outre, l’équipage discute d’un partage de la mère de ponton Tanner Sterback sur les réseaux sociaux. L’animateur Andy Cohen demande à Sterback ce que sa mère a pensé de la façon dont il a traité Mashile, mais Sterback a dit qu’il n’avait jamais discuté de la relation avec sa mère. Mais ensuite, Sterback et le matelot de pont Rhylee Gerber se chamaillent sur le post de la mère de Sterback sur les réseaux sociaux et comment sa mère est venue pour Rosbach. Gerber se demande comment la mère de Sterback a blâmé Rosbach pour le comportement de son fils dans la série.