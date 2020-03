Abbot Laboratories produit un test de coronavirus portable de cinq minutes

Un test qui peut détecter la coronavirus en cinq minutes arrive cette semaine.

Vendredi, la FDA a donné une autorisation d’urgence aux Laboratoires Abbot pour commencer à produire en série ce qui sera le test moléculaire le plus rapide disponible sur le lieu de soins pour COVID-19.

En plus de sa vitesse, l’autre énorme avantage est que les échantillons peuvent être lus par la machine portable ID Now du laboratoire – qui pèse 6,6 lb et a la taille d’un petit grille-pain – permettant aux cabinets de médecins ou aux cliniques de soins urgents d’effectuer des tests plutôt que juste des hôpitaux.

Le test fonctionne en prélevant un tampon du nez ou de l’arrière de la gorge et en le chargeant dans une cartouche qui tient dans la paume de votre main.

“Une solution chimique ouvre le virus, libérant son matériel génétique pour que ID NOW puisse le lire”, explique une vidéo expliquant le processus.

“Grâce à la technologie derrière les tests moléculaires, si même une petite quantité de COVID-19 est trouvée dans l’échantillon, ID Now travaille pour répliquer la petite section du matériel génétique du virus, le rendant détectable.”

Cette technique d’amplification lui permet de réduire les temps de test de quelques heures voire quelques jours à quelques minutes; l’appareil vous dira si vous êtes positif en cinq minutes ou négatif en 13 minutes.

Le laboratoire a promis de commencer à produire 50 000 tests COVID-19 par jour, à partir du 1er avril. Ils n’ont pas dit s’ils allaient commencer à produire davantage de machines ID Now; il y a environ 18 000 unités actuellement réparties dans tout le pays, normalement utilisées pour les tests de dépistage de la grippe A&B, du streptocoque A et du virus respiratoire syncytial (RSV).

«Grâce au travail incroyable des équipes d’Abbott, nous prévoyons de fournir 50 000 tests COVID-19 par jour aux professionnels de la santé de première ligne, là où les capacités de test sont les plus nécessaires», a déclaré Chris Scoggins, vice-président directeur des diagnostics rapides chez Abbott. “Les tests moléculaires portables augmentent la capacité du pays à obtenir des réponses plus rapides.”

Confirmant l’autorisation d’urgence, le commissaire de la FDA, Steve Hahn, a déclaré qu’il pourrait “changer la donne” dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

