Abby Huntsman aborde les rumeurs de Meghan McCain lors du dernier jour à The View

Abby Huntsman abattu une dernière rumeur sur “La vue” lors de son dernier jour au salon vendredi.

Avant de se déconnecter pour de bon, le cohôte a lancé l’heure en appelant certains des rapports sur les raisons pour lesquelles elle quitte son poste – après CNN Business a déclaré que sa décision est venue, en partie, à cause d’une “relation aigre” entre elle et Meghan McCain.

CNN n’était pas le seul point de vente à tracer une ligne entre sa sortie et McCain et même si Abby n’a pas spécifiquement fait référence à un rapport en particulier, elle a affirmé qu’elle n’avait aucune mauvaise volonté envers quiconque dans la série.

CÉLÉBRER ABBY! Nous regardons en arrière avec @HuntsmanAbby sur @TheView alors qu'elle quitte la série pour rejoindre la campagne de son père pour le gouverneur de l'Utah – et elle reçoit un message d'adieu de deux personnes très spéciales pour elle!

– The View (@TheView) 17 janvier 2020

“Les gens deviennent fous de rumeurs sur cette émission et cette semaine n’a pas fait exception”, a-t-elle déclaré, après que certains de ses moments forts aient été joués dans un package hommage. “Je veux juste être aussi clair que possible, cela a été un rêve devenu réalité, ce fut un travail incroyable, j’aime tout le monde à cette table.”

“Vous voyez les hauts et les bas de toute notre vie, Meghan a été … vous avez vu ce qu’elle a traversé dans sa vie … vous les vivez avec nous”, a-t-elle poursuivi. “Ce n’est pas facile pour tout le monde de venir ici et d’être si ouvert et honnête et de parler des sujets les plus difficiles de la journée. J’ai tellement de respect pour tout le monde autour de cette table et pour tout le monde au salon.”

“Je veux que ce soit clair comme le jour, avec tout ce qui a été écrit sur cet endroit, je suis tellement reconnaissant pour tous les nouveaux amis que j’ai ici, pour les amis que j’avais avant et que j’ai toujours et pour l’opportunité parce que cet endroit a a changé ma vie pour le mieux “, a-t-elle conclu.

Selon des sources de CNN, “Abby en avait marre d’être réprimandée par Meghan pour des troubles perçus. Elle a finalement décidé qu’elle n’avait pas besoin de ce travail et que cela n’en valait pas la peine” Dans une déclaration, McCain a insinué que le reportage de CNN était sexiste, écrivant: «J’ai du mal à croire que CNN couvrirait une histoire sur les hommes de cette façon. Abby a été mon amie pendant des années et sera toujours mon amie. Je l’aime, elle et elle beaucoup de famille. “

La femme de 33 ans a révélé plus tôt cette semaine qu’elle quittait l’émission de jour pour aider à gérer la campagne de son père Jon Huntsman Jr. pour le gouverneur de l’Utah.

“Vous devez revenir”, a déclaré McCain après les commentaires d’Abby vendredi, alors que Joy Behar a plaisanté en disant que Huntsman pouvait toujours revenir sur sa décision de partir. Cohôte invité Ana Navarro a également dit qu’elle en était venue à “admirer” vraiment Huntsman et sa décision de passer du temps avec sa famille. Whoopi Goldberg, qui est presque toujours dehors le vendredi, était MIA pour son dernier spectacle.

Goldberg, cependant, a fait ses adieux jeudi:

Whoopi Goldberg porte un toast à Abby Huntsman avant son dernier jour sur @TheView: "Ce fut un honneur et un plaisir d'être assis à côté de vous, et quoi que vous fassiez ensuite … nous regarderons."

«Bravo à Abby!» ❤️

«Bravo à Abby!» ❤️ https://t.co/dMDVLHJ3cz pic.twitter.com/uqHbP13Em8

– The View (@TheView) 17 janvier 2020