Abby Huntsman et Meghan McCain sont-ils toujours amis après leur combat?

Meghan McCain et Abby Huntsman se sont disputées avant que cette dernière ne quitte The View. Leur amitié a donné aux tabloïds beaucoup de place pour spéculer sur la tension dans le talk-show ABC. Après des semaines de spéculation, McCain a rompu son silence et a reconnu qu’il y avait une rupture avec son ancien co-hôte. L’analyste politique révèle également si elle est toujours amie avec Huntsman après avoir quitté la série.

Abby Huntsman et Meghan McCain | Lorenzo Bevilaqua / Walt Disney Television via .

Rumeurs de feud

Au début de cette année, il y avait des rumeurs selon lesquelles les dames de The View auraient congelé McCain. Les fans de l’émission du matin étaient sceptiques car ils savent que McCain et Huntsman ont un lien étroit. Cependant, le rapport a également ajouté que ce dernier s’était récemment disputé avec le co-hôte conservateur.

“Ils ne se parlent pas. Ça fait environ un mois. Aucune des femmes ne parle à Meghan maintenant », a déclaré une source intérieure à Page Six. «Abby était la dernière femme debout. C’est mauvais. Meghan est tellement désagréable. “

Abby Huntsman quitte «The View»

Après l’agitation présumée de l’émission, Huntsman a commencé la semaine prochaine en annonçant son départ. La raison de son départ était de se joindre aux efforts politiques de son père dans son État d’origine, l’Utah.

“La famille a toujours été ma priorité numéro un, et c’est là que je dois me concentrer en ce moment”, a-t-elle déclaré à People dans un communiqué. «Nous sommes incroyablement proches et sommes là pour nous soutenir et nous entraider lorsque cela est important. Ce n’est pas souvent qu’une campagne politique implique une personne que vous aimez et en laquelle vous croyez, mais c’est l’une d’elles. »

Lors du discours d’adieu de Huntsman, elle s’est assurée de dissiper les rumeurs selon lesquelles elle était en colère contre McCain.

“Les gens deviennent fous avec des rumeurs sur cette émission et cette semaine n’a pas fait exception”, a déclaré Huntsman lors de ses adieux, “Je veux juste être aussi clair que possible, cela a été un rêve devenu réalité, cela a été un incroyable travail, j’aime tout le monde à cette table. “

«Je veux juste être aussi clair que le jour, avec tout ce qui a été écrit sur cet endroit. Je pars tellement reconnaissant pour tous les nouveaux amis que j’ai ici, pour les amis que j’avais avant et que j’ai toujours et pour l’opportunité parce que cet endroit a changé ma vie pour le mieux », a conclu Huntsman.

Meghan McCain confirme son combat

Cette semaine, McCain était l’hôte de Bravo’s Watch What Happens Live. Andy Cohen est à ne pas hésiter à poser des questions controversées et il y est allé. L’animateur de fin de soirée a demandé à McCain si les rumeurs de querelles étaient vraies.

“Nous nous sommes vraiment battus, ce qui est un très petit combat et un combat entre amis”, a confirmé McCain. “Toutes les amitiés ont des hauts et des bas et c’était bizarre pour moi d’avoir le fait que nous nous soyons engagés dans un combat pour être disséqué dans les médias.”

Malgré leurs différences, McCain a assuré Cohen qu’elle était toujours amie avec Huntsman. Il n’y a aucune animosité entre eux et McCain a même reconnu avoir parlé avec elle récemment.

«Abby et moi sommes amis depuis plus de 10 ans. Nos parents étaient amis en politique, nous avons travaillé chez Fox ensemble, une des raisons pour lesquelles elle est venue à The View est parce que nous étions amis. Nous sommes toujours de très bons amis. Nous sommes très proches et je viens de lui parler hier matin », a expliqué McCain.

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT.