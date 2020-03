ABC News au pilori pour offrir un parapluie signé à une femme qui a perdu la maison par le feu et sa sœur à s’écraser le même soir

Une chaîne d’information locale est pillée en ligne après avoir offert une femme, dont la maison a brûlé la même nuit que sa sœur est décédée dans un accident de voiture … avec un parapluie signé.

ABC 13 en Virginie a partagé un tweet de son météorologue vedette George Flickinger en route pour rencontrer Mary, après avoir autographié personnellement le prix.

“Quelqu’un est sur le point d’obtenir un parapluie ABC qui a traversé une période difficile récemment”, a-t-il dit gaiement à l’équipe de tournage dans le jardin avant, avant de courir à l’intérieur pour rencontrer la mère de cinq enfants endeuillée.

“Nous avons un parapluie et je n’en ai jamais signé auparavant”, dit George en riant de bon cœur alors qu’il accordait le cadeau, les caméras captant le moment. “Mais vous avez votre propre parapluie ABC13, vous apportant du soleil un jour de pluie.”

“D’accord, merci.” Répond Mary.

Quelqu’un qui a perdu sa maison et sa sœur est sur le point d’obtenir un parapluie ABC 13. https://t.co/oeV79YjcCf pic.twitter.com/gGSVh8bFq6

– Andy Ngo (@MrAndyNgo) 2 mars 2020

Dans la cour avant, Mary était à l’abri du soleil sous son nouveau parapluie alors qu’elle détaillait ce qu’elle venait de vivre.

“Il était difficile de voir ma maison brûler, puis apparemment cette nuit-là, ma sœur était décédée alors qu’elle se rendait chez moi”, a-t-elle déploré.

George s’est retrouvé sous un feu nourri en ligne pour l’idée; mais il s’avère que ce n’était pas du tout son idée: la famille lui avait personnellement tendu la main pour lui demander de remplacer un parapluie que Mary avait perdu dans l’incendie, révélant que leur mère était en fait une grande fan de George.

Bien sûr, comme ce détail ne figurait pas dans le rapport et les actions de la station sur les réseaux sociaux, le pauvre George s’est retrouvé à repousser les attaques sur Twitter toute la matinée.

“@gflickinger bro wtf pensais-tu donner à cette vieille dame qui a perdu sa maison un parapluie signé? Des enfants qui lui rapportent 300k comptes gofundme pour avoir été appelés des noms et tu t’es arrêté avec un parapluie? on a écrit.

“Vous allez honnêtement agir comme si ce n’était pas absolument absurde? Vous l’avez signé comme si MJ lançait un ballon de basket à un enfant chanceux, vous êtes le météorologue et sa sœur est morte”, a méprisé une autre.

Bien qu’il ait même partagé l’e-mail qu’il a reçu de la famille demandant littéralement un parapluie de remplacement – ce qui a même prétendu que la mère avait déploré la perte de son original car les pompiers luttaient toujours contre l’incendie – George n’a pas pu gagner.

Le tweet original de ABC13 qui disait: “C’est génial! @Gflickinger a surpris une femme du comté de Halifax qui a perdu sa sœur dans un accident ET sa maison dans un incendie la même nuit avec un nouveau parapluie ABC13” a été supprimée plus tard.

Parce qu’elle l’a demandé. La famille m’a envoyé un courriel pour me demander un nouveau parapluie et pour que je le livre. C’est probablement la demande la plus unique que j’ai jamais reçue. Cette famille est en deuil – Ce parapluie était important pour les faire sourire. https://t.co/AKFaDMMfqE

– George Flickinger (@gflickinger) 2 mars 2020

Daniel – J’ai honoré le souhait de la famille pendant une période de deuil. Un parapluie, remplaçant le précédent perdu dans l’incendie, est tout ce qu’ils ont demandé. Ils voulaient prendre des photos de famille avec moi. Cela me réchauffe le cœur de leur donner un petit objet leur a fait sourire. https://t.co/lmpKwPvHAN pic.twitter.com/V1DBOE8mHf

– George Flickinger (@gflickinger) 2 mars 2020

Oui. Leur famille voulait des photos et des vidéos avec moi. Ce fut une grande surprise pour Mary (qui a perdu sa maison) et la famille en a fait un grand rassemblement. Leur famille a partagé l’histoire sur Facebook en disant «merci» – George https://t.co/MUPufDBDfd

– George Flickinger (@gflickinger) 2 mars 2020

@ MaxBayer10 – Soyez respectueux, cette famille est en deuil. Ils m’ont demandé de leur apporter un parapluie et de me le livrer personnellement. Voici leur demande – George https://t.co/3ZXSPPuEku

– George Flickinger (@gflickinger) 2 mars 2020

D’accord sur le message trompeur. Le titre aurait dû être mieux écrit. Bottom line … cette famille a gagné un peu de bonheur du nouveau parapluie après des pertes terribles. Sa famille gloussa qu’elle aimait tellement l’ancien qu’elle ne l’utilisa pas. Elle ne voulait pas le gâcher! https://t.co/u8d1wMtbGM

– George Flickinger (@gflickinger) 3 mars 2020

Salut Galvan. Ceci est la réponse affichée sur ma page Fb de sa famille. Mon voyage à South Boston, en Virginie, pour rencontrer la mère a été planifié comme une surprise bienvenue et une réunion de famille par ses filles. J’ai honoré l’idée de la famille. https://t.co/T6Lybi4CCg pic.twitter.com/EF0cNUcqTR

– George Flickinger (@gflickinger) 3 mars 2020

