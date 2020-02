ABC réagit à la rumeur Peter Weber se retrouve avec un producteur de licence

Peter Weber rétréci sa récolte de bachelorettes à quatre sur l’épisode de la nuit dernière de “Le célibataire,” mais il pourrait ne pas se retrouver avec l’un d’eux.

Une théorie du spectateur faisant le tour Reddit suggère que la star de la réalité se retrouve avec l’un des producteurs de l’émission, une femme nommée Julie LaPlaca. Si c’était vrai, le mouvement ferait certainement une finale helluva.

“Eh bien, je déteste me mettre en travers d’une bonne rumeur, donc je ne vais pas confirmer ou nier s’il se retrouve avec un producteur”, Rob Mills, vice-président senior de ABC de Alternative Series, Specials & Late- Programmation de nuit racontée Divertissement ce soir interrogé sur la théorie.

“Je ne sais pas comment nous aurions pu dépasser ça! Mais, c’est fou”, a-t-il ajouté. “Ce que nous avons vu au sujet de la finale au fil des ans, c’est que la” finale “a vraiment lieu ce soir-là quand le spectacle est en direct. Il y a beaucoup de folie, c’est une montagne russe, mais je dirais même maintenant que la montagne russe n’a pas pas fini, et ça ne se terminera qu’après After the Final Rose. “

Comme nous l’avons vu dans le passé, de nombreuses ruptures se sont produites entre le tournage de la cérémonie / proposition de rose finale et la réunion spéciale en direct. Aussi récemment que la saison de Hannah Brown de “The Bachelorette”, le spectacle a cassé le format et l’a suivie après la proposition alors qu’elle confrontait le “gagnant” Jed Wyatt au sujet d’allégations selon lesquelles il avait une petite amie qu’il avait l’intention de retourner quand ils auraient fini de filmer. Lors de la réunion, ils ont confirmé qu’ils n’étaient pas ensemble.

En 2018, les téléspectateurs ont regardé “Bachelor” Arie Luyendyk Jr. proposer à Becca Kufrin, mais cet engagement n’a pas tenu. Au lieu de cela, Arie est retournée voir Lauren Burnham, lui a demandé si elle le reprendrait, puis l’a interrompue avec Becca … le tout devant la caméra. Arie a ensuite posé la question à Lauren dans la finale et elle a accepté la proposition.

Quant à savoir pourquoi les fans pensent que Peter pourrait se retrouver avec LaPlaca? Son père a partagé une photo de la famille le soir du Nouvel An la montrant à dîner avec eux tous et elle a apparemment été repérée dans un certain nombre d’histoires Instagram de la famille.

“The Bachelor” est diffusé le lundi sur ABC.