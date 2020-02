2020-02-05 09:30:04

Kate Hudson fait des erreurs “tout le temps” en tant que parent mais fait de son mieux.

Kate Hudson fait des erreurs “tout le temps” en tant que parent.

L’actrice de 40 ans – qui a Ryder, 16 ans, avec son ex-mari Chris Robinson, Bingham, huit ans, avec l’ancien fiancé Matt Bellamy, et Rani, 16 mois avec son partenaire Danny Fujikawa – ne s’entend pas toujours bien avec elle les enfants mais fait du mieux qu’elle peut et a des jours où elle se sent comme “supermum”.

Elle a dit: “Je fais des erreurs tout le temps.

«J’ai trop crié à mes enfants, et j’ai aussi insulté devant eux, et je ne me suis pas présenté pour des choses parce que j’étais hors de la ville.

“Mais, en même temps, j’ai des jours où je me dis:” Je suis un supermum f *** ing “, je cuisine, nettoie, fait mes devoirs, change les couches, je m’entraîne.

“Ce que j’ai appris – et ce que j’apprends – c’est que je fais de mon mieux.”

La star de ‘Almost Famous’ a également admis avoir pris une décision consciente de prendre du recul par rapport à sa carrière pour se concentrer sur sa vie de famille afin de se rendre plus heureuse.

Elle a déclaré au nouveau numéro du magazine Women’s Health: “Je veux me détendre, prendre du recul par rapport à la comédie, faire des films qui ne me rendaient pas vraiment heureux, et regarder ce que je veux vraiment faire et ce que je je veux redonner – quel genre de parent je veux être. ”

La fondatrice de Fabletics essaie de garder son travail au travail et ne veut pas que cela déborde dans sa vie familiale.

Elle a dit: “Si je viens en neuf heures sur cinq, que je fais tout mon travail et que j’éteins mon téléphone, je peux avoir une vie équilibrée.

«J’essaie de ne pas laisser le travail se répandre dans le temps avec les enfants, l’heure du dîner et au lit. Le bonheur vient de se sentir libéré, je me suis toujours senti mieux quand je me suis senti libéré des choses qui me retenaient.

“Pourquoi est-ce que je vais approuver quelque chose si je peux bâtir une entreprise plus consciente et plus durable? C’est un peu là où ma tête est – la création d’entreprise.”

Mots clés: Kate Hudson

Retour au flux

.