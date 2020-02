2020-02-10 05:30:05

‘Parasite’ a été le grand gagnant des Oscars 2020, remportant quatre prix, dont le très convoité Meilleur film.

Le thriller comique est entré dans l’histoire en tant que premier film en langue non anglaise à remporter l’honneur convoité du meilleur film lors de la cérémonie du dimanche (09.02.20), tout en remportant le prix du long métrage international, tandis que Bong Joon-ho a remporté le prix du meilleur réalisateur et du meilleur Scénario original.

S’exprimant au moment où il a remporté le prix du long métrage international, qui était auparavant connu sous le nom de meilleur film en langue étrangère, il a déclaré: “La catégorie a un nouveau nom maintenant, je suis tellement heureux d’être son premier lauréat sous ce nouveau nom.

“J’applaudis et je soutiens la nouvelle direction que ce changement symbolise.”

Poducer Kwak Sin-ae a pris le micro lorsque les acteurs et l’équipe sont montés sur scène au Dolby Theatre de Los Angeles pour accepter le meilleur film.

Elle a déclaré à travers un traducteur: “Je suis sans voix. Nous n’aurions jamais imaginé que cela arriverait, nous sommes si heureux. J’ai l’impression qu’un moment très opportun de l’histoire se produit en ce moment.

“J’exprime ma profonde gratitude et mon respect à l’Académie d’avoir pris cette décision.”

Ailleurs lors de la cérémonie, bien qu’il ait été snobé dans les grandes catégories, «1917» a tout de même eu une soirée réussie, remportant trois prix pour les effets visuels, la cinématographie et le mixage sonore.

La star de “ Joker ” Joaquin Phoenix et “ Judy’s Renee Zellweger ” ont remporté les prix d’actrice principale et d’actrice, tandis que les honneurs d’acteur et d’actrice de soutien sont allés à Brad Pitt pour “ Once Upon a Time in Hollywood ” et l’actrice de “ Marriage Story ” Laura Dern.

Taika Waititi a remporté l’honneur du scénario adapté pour «Jojo Rabbit» et «Ford v Ferrari» a remporté deux prix, pour l’édition sonore et l’édition de films.

‘Toy Story 4’ a remporté le long métrage d’animation et ‘Court métrage d’animation’ est allé à ‘Hair Love’.

92e cérémonie des Oscars: liste des gagnants:

Meilleure image:

‘Parasite’

Meilleur réalisateur:

Bong Joon-ho, «Parasite»

Acteur dans un rôle de premier plan:

Joaquin Phoenix, «Joker»

Actrice dans un rôle principal:

Renée Zellweger, «Judy»

Acteur dans un second rôle:

Brad Pitt, «Il était une fois à Hollywood»

Actrice dans un second rôle:

Laura Dern, ‘Histoire de mariage’

Scénario original:

«Parasite», scénario de Bong Joon-ho et Han Jin-won

Scénario adapté:

«Jojo Rabbit», scénario de Taika Waititi

Long métrage d’animation:

‘Toy Story 4’

Chanson originale:

‘(I’m Gonna) Love Me Again de’ Rocketman ‘, Elton John et Bernie Taupin.

