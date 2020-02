2020-02-22 07:30:04

Ronan Keating est devenu “comme une maman irlandaise” parce qu’il aime remplir ses enfants de nourriture.

Le chanteur de 42 ans – qui a Jack, 20 ans, Missy, 18 ans et Ali, 14 ans, de son premier mariage et Cooper, deux ans, avec sa femme enceinte Storm – a admis que la vie de papa plus âgé était très différente de quand il avait des enfants dans la vingtaine et maintenant quand les enfants plus âgés lui rendent visite, il n’aime rien de plus que de les remplir de nourriture.

Il a dit: “J’avais 22 ans quand j’avais Jack – un enfant moi-même. C’était très différent parce que la façon dont vous élevez des enfants dépend aussi beaucoup de la mère et de leurs préférences.

“J’ai une relation incroyable avec tous mes enfants mais la vie est très différente pour moi maintenant.

“Storm est une mère de la terre et ensemble, nous gardons les choses aussi simples et ancrées que possible à la maison. Pour équilibrer le style de vie privilégié que nous avons à vivre, nous sommes très actifs dans le ménage et avec Coops.

“Ces jours-ci, quand mes enfants plus âgés viennent, je suis obsédé par la cuisine pour eux. Je suis comme une maman irlandaise!”

Storm – qui a rencontré Ronan en 2010 – se sent “chanceuse” que les enfants de Ronan aient toujours été accueillants envers elle.

Elle a dit que la Grande-Bretagne allait bien! Magazine: “Pour être honnête, en ce qui concerne les trois grands enfants, j’ai eu de la chance.

“Ils n’étaient que jeunes quand je suis entré dans leur vie et ils étaient incroyables. Ils adoraient leur père et ils savaient aussi que je les adorais et les priorisais aussi, donc je n’étais pas une menace.”

Mais le chanteur de Boyzone a admis que sa femme et lui ne voulaient pas “précipiter” avoir un bébé ensemble parce qu’ils ne voulaient pas perturber “l’équilibre” de leur famille recomposée.

Il a expliqué: “Au départ, nous voulions avoir un enfant parce que nous ne savions pas si cela allait perturber l’équilibre que nous avions construit. Nous ne nous sommes donc pas précipités. Nous avons progressivement évolué au fil des ans en tant que famille, puis, le moment venu, ce n’était pas une surprise et tout le monde était vraiment excité. ”

Storm a ajouté: “Nous étions déjà une famille, mais Cooper nous a encore plus liés. Cooper est très chanceux d’avoir des frères et sœurs plus adorés.”

