Julia Roberts a investi une maison de 8,3 millions de dollars à San Francisco, qui comprend une cave à vin de 1 000 bouteilles et une baignoire pour chien intégrée.

L’actrice de 52 ans a acheté la maison de 6245 pieds carrés dans le quartier exclusif de Presidio Heights de la ville via une fiducie en décembre 2019.

Selon la liste de Sotheby’s International Realty, la nouvelle maison somptueuse de Julia comprend une cave à vin de plus de 1000 bouteilles, quatre chambres, cinq salles de bains, un garage pour deux voitures, un jardin et des vues spectaculaires sur les ponts de la baie et du Golden Gate.

Les deux niveaux inférieurs comprennent une salle de projection, une salle de boue, une buanderie et une baignoire pour chien intégrée

La maison a été inscrite pour la première fois pour 10,25 $ à l’été 2019, réduite à 9,65 millions de dollars en septembre et achetée par Julia en décembre pour 8,3 millions de dollars.

Julia a trois enfants, les jumeaux Hazel et Phinnaeus, Henry, 14 et 12 ans, avec son mari Danny Moder et elle a précédemment affirmé que Danny – avec qui elle est mariée depuis 2002 – a transformé sa vie.

Julia a déclaré: “Je pense que le premier type de véritable … changement sismique a été de rencontrer Danny.

“Se marier avec Danny. Ce fut la première, comme, ma vie ne sera plus jamais la même de la manière la plus incroyable et indescriptible.

“Je suis plus intéressé par ce qu’il a à dire ou son point de vue que par n’importe qui. Vraiment, nous sommes tellement chanceux de cette façon. Nous nous aimons vraiment, vraiment et nous apprécions la compagnie de chacun.”

Julia – qui était auparavant mariée à Lyle Lovett de 1993 à 1995 – a également expliqué comment leur romance a évolué au fil des ans.

Elle a dit: “Ça devient plus profond, ça devient plus complexe.

“Vous êtes jeune et vous tombez amoureux et vous dites:” Oh, oui, nous allons nous marier et nous allons construire une maison et avoir des enfants “, et toutes ces choses dont nous rêvons tous de, mais vous ne savez pas si vous allez aimer le même canapé, et vous ne savez pas s’il va vouloir obtenir, comme, des serviettes à motifs.

“Alors, bien sûr, les plus grands sont, est-ce que vous serez parent d’une manière équilibrée, qui tient la main dans la philosophie?

“Vous ne savez tout simplement pas ces choses jusqu’à ce que vous soyez juste en train de le faire, et nous sommes si chanceux qu’il y a une sorte d’harmonie inexplicable dans notre façon de faire les choses, parce que nous faisons les choses différemment … fait tout le sens du monde. ”

