Solange Knowles a avoué qu’elle souffrait d’une “grande, grande peur” lorsqu’elle a remporté le prix Lena Horne pour les artistes créant un impact social vendredi (28.02.20).

Solange Knowles a été aux prises avec une “grande, grande peur”.

Le hitmaker “Don’t Touch My Hair” a décroché le prix Lena Horne pour les artistes créant un impact social vendredi (28.02.20) et a expliqué comment son album “When I Get Home” a marqué un “moment de pivot colossal”.

Elle a dit: “Cet album a marqué un moment de pivot colossal dans ma vie où je suis encore au cœur des leçons aujourd’hui. Alors tout à coup, il y a eu une très grande peur. La peur de l’inconnu, la peur de la confiance, la peur de l’amour, peur du silence, peur de devoir affronter des choses et des douleurs que j’ai enfouies trop profondément, profondément à l’intérieur. Il était facile pour moi de me montrer et d’être la femme imparable pour tout le monde, mais terrifiante pour moi d’être cette femme pour moi-même. ”

Et la chanteuse de 33 ans a félicité sa maman Tina Knowles pour l’avoir aidée à “avoir un peu moins peur” pendant les moments difficiles.

Elle a ajouté: “Ma mère m’a fait me sentir un peu moins effrayée pendant ces jours et m’a ramenée à la maison. Elle est venue tous les jours pendant quelques semaines pour me cuisiner du gombo et du riz brun et du pain de maïs avec son petit livre de prières. Ma belle ville natale et le quartier de Third Ward Houston m’ont retenu … Mes chers amis, qui sont tous ici ce soir. Ils m’ont élevé si haut avec tant d’amour et tellement d’espoir. Je m’occupe de moi tous les jours, je viens chez moi juste pour me coucher et rire avec moi. ”

Solange a également avoué qu’elle était «inspirée» le plus par l’amour.

Dans son discours d’acceptation, elle a déclaré: “Ce prix est le plus important pour moi parce que l’amour que je ressens dans cette pièce ressemble à l’amour des personnes que je viens de nommer et qui m’ont tenu. C’est une extension et une sensation l’amour de ma mère et de ma sœur et de mes amis, l’amour qui m’inspire le plus. Je garderai cela profondément et profondément dans mon cœur pour toujours et à jamais. La gratitude ne semble même pas être un mot assez grand. “

