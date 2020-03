2020-03-09 13:00:06

Max von Sydow est décédé à l’âge de 90 ans, a confirmé son agent.

L’acteur de Game of Thrones – dont le vrai nom était Carl Adolf von Sydow – est décédé dimanche à son domicile en France (08.03.20) à l’âge de 90 ans, a confirmé son agent, Jean Diamond.

Jean a annoncé dans un communiqué: “C’est avec un cœur brisé et avec une tristesse infinie que nous avons l’extrême douleur d’annoncer le départ de Max von Sydow, le 8 mars 2020.”

La carrière de Max sur scène et à l’écran s’étend sur cinq décennies et ses apparitions les plus mémorables incluent “ Le septième sceau ” – l’une de ses 11 collaborations sur grand écran avec le cinéaste suédois Ingmar Bergman – où son personnage joue aux échecs avec la mort en 1957.

Il est également apparu dans The Exorcist en 1973 et en 2015 dans Star Wars: The Force Awakens.

Sa carrière s’est poursuivie plus tard dans la vie, avec un rôle dans “ The Simpsons ” en 2014 et dépeignant le mystique Three-Eyed Raven dans une poignée d’épisodes de la série dramatique fantastique de HBO “ Game of Thrones ”.

Il fera une apparition posthume dans le prochain drame de guerre «Echoes of the Past».

Max était auparavant marié à feu Christina Inga Britta Olin, avec qui il avait des fils Clas et Henrik, mais ils ont divorcé en 1979. Il a épousé Catherine Brelet en avril 1997.

En 2002, il a renoncé à sa nationalité suédoise pour devenir citoyen français.

