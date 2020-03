2020-03-10 02:30:05

Madonna a été forcée d’annuler deux spectacles à Paris en raison de l’épidémie de coronavirus qui a saisi le monde.

La chanteuse devait arriver sur scène dans la capitale française mardi et mercredi dans le cadre de sa tournée Madame X, mais les promoteurs ont confirmé que le spectacle sera interrompu après que le gouvernement français ait interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes pour arrêter la propagation de la maladie.

Un communiqué se lit comme suit: “Suite à la notification officielle du Bureau de la police ce matin interdisant tous les événements avec une audience de plus de 1000 spectateurs, Live Nation regrette d’annoncer les deux dernières représentations de Madame X précédemment programmées au 10-mars et 11-mars sont obligés d’être annulés. Les billets sont remboursables au point d’achat. Nous regrettons la déception des fans. ”

Le coronavirus s’empare du monde Madonna n’est pas la seule célébrité à annuler un événement à cause de la maladie, Ciara étant “déçue” d’avoir reporté un concert dans sa ville natale.

Le hitmaker ‘Level Up’ a déclaré dans un communiqué: “Avec la propagation continue du coronavirus aux États-Unis, en tant que femme enceinte, mes médecins m’ont conseillé de limiter les voyages et les rassemblements en grand groupe. Je suis déçu de ne pas pouvoir de retourner ce mois-ci à l’endroit où je suis né, Ft. Hood Texas, et de présenter le spectacle incroyable que nous avions prévu. J’exhorte tout le monde à faire preuve de diligence en prenant des mesures pour rester en bonne santé et en sécurité. ”

Coronavirus a également été blâmé pour le retard de la sortie du nouveau film de James Bond, «No Time To Die».

Une déclaration disait: “MGM, Universal et Bond producteurs, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd’hui qu’après un examen attentif et une évaluation approfondie du marché mondial du théâtre, la sortie de NO TIME TO DIE sera reportée à novembre 2020. Le le film sortira au Royaume-Uni le 12 novembre 2020 avec des dates de sortie mondiales à suivre, y compris le lancement américain le 25 novembre 2020. “

