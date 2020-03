2020-03-11 02:30:06

Kourtney Kardashian admet qu’elle est «vraiment contrariée» lorsque les gens – y compris ses célèbres frères et sœurs – n’achètent pas d’épicerie biologique.

Kourtney Kardashian devient “vraiment contrarié” lorsque les gens n’achètent pas d’épicerie biologique.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ est frustrée lorsque sa célèbre famille choisit d’autres produits plutôt que des produits biologiques, car elle a avoué qu’elle “fouille” toujours leurs réfrigérateurs.

Elle a dit: “Je fouille toujours leurs réfrigérateurs! Je dis:” OK, les gars, qu’est-ce que ça va prendre pour que tout le monde arrête d’utiliser des bouteilles d’eau en plastique? ” J’ai pratiquement réussi à faire passer tout le monde dans de l’eau en boîte ou du verre. Mais quand je vais chez ma famille et que je vois du lait ou des fruits ou des légumes non biologiques, cela me dérange vraiment – comme: «Pourquoi ne pensez-vous pas [organic] est mieux?’ Cela me contrarie vraiment. ”

Et la star de 40 ans – qui a Mason, 10 ans, Penelope, sept ans et Reign, cinq ans, avec son ex-partenaire Scott Disick – est à la fois sans gluten et sans produits laitiers à la maison.

Elle a ajouté: “Chez moi, nous sommes sans gluten et sans produits laitiers; ma peau est très sensible, et si je mange des produits laitiers, cela l’affecte. J’adore faire un régime céto, même si je ne le fais pas maintenant. Je remarqué mon corps changer pour le mieux. [also] aimer le jeûne intermittent. J’essaie de faire ça tout le temps. Parfois, si j’ai passé une journée normale à manger et que je suis assez rassasié, au lieu de dîner, je prends du bouillon d’os, surtout si je ne me sens pas bien ou que je commence à tomber malade. ”

Et même si Kourtney est stricte à la maison, elle ne “force” pas ses choix alimentaires à qui que ce soit et laisse ses enfants ce qu’ils veulent tant que c’est “avec modération”.

Elle a déclaré au nouveau numéro du magazine Health: “Je n’ouvrirais jamais une canette de soda. Ce n’est tout simplement pas là que je tricherais. Ma mère a un bon garde-manger à Palm Springs rempli de Cheetos et Oreos et beaucoup de malbouffe. Je traite définitivement moi-même. Et [recently] Kim et moi avons fait un road trip, et nous nous sommes arrêtés dans une station-service et avons fait une descente – Funyuns, mini beignets, Chex Mix. Avec nos enfants, j’essaie de ne pas le forcer. Je leur enseigne des trucs sains, et tout avec modération. Quand nous allons à Disneyland, nous mangeons quoi que ce soit; nous n’apportons pas nos propres collations! “

