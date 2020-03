2020-03-16 11:00:06

Charlotte Church a révélé qu’elle était enceinte de son troisième enfant.

Le hitmaker ‘Crazy Chick’ – qui a Ruby, 12 ans, et Dexter, 11 ans, avec l’ancien partenaire Gavin Henson – a révélé qu’elle et son mari Jonathan Powell attendaient un bébé lorsqu’elle a expliqué sur Twitter qu’elle était “dégoûtée” d’avoir raté la récente vallée Concert d’aide pour les victimes des inondations galloises, mais prudente quant aux risques de coronavirus en raison de son état.

Répondant à un message sur l’événement qui a levé 40 000 £, elle a tweeté: “Éviscéré de l’avoir manqué. Je suis grossière, donc je fais preuve de prudence en termes de virus. Il semble que ce fut un grand succès. X (sic) ”

En juin 2017, Charlotte et Jonathan – qui se sont mariés lors d’une cérémonie secrète en octobre 2017 – ont fait face à une tragédie lorsqu’elle a malheureusement subi une fausse couche.

Une déclaration publiée sur son compte Twitter à l’époque se lisait comme suit: “Charlotte et Jonny sont très tristes d’annoncer qu’elles ont perdu leur bébé. Il est maintenant temps de pleurer et d’être ensemble en famille. Nous demandons à chacun de respecter cette paix.”

La star de 34 ans avait annoncé qu’elle était enceinte de son troisième enfant alors qu’elle se produisait sur scène à la Birmingham Pride fin mai de la même année.

Pendant la représentation, Charlotte portait des collants en résille et un haut luisant scintillant qui couvrait sa bosse de bébé.

Et la hitmaker ‘Call My Name’ a précédemment admis qu’elle voulait un autre enfant depuis un certain temps parce qu’elle avait vraiment aimé être enceinte.

Elle a dit: “J’adore tout le processus de la grossesse et de l’accouchement. 10 minutes après avoir eu Ruby, je me suis dit:” J’adore ça, je le referai “. Luxuriante. Deux naissances à la maison, magnifique. “

