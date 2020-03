2020-03-19 07:30:06

Sam Smith s’auto-isole avec un “peu de mal de tête”.

Le hitmaker de “Writing’s On the Wall” pense qu’ils sont “bien” mais voulaient “rester en sécurité” pendant la pandémie de coronavirus, alors ils restent dans leur maison de Londres pendant cette période “bizarre, bizarre, bizarre”.

Sam a dit sur Instagram: “Bonjour à tous! C’est une période bizarre, bizarre, bizarre, oh mon Dieu, très, très étrange.

«Je suis actuellement chez moi. J’ai un peu mal à la tête et j’ai des allergies mais je pense que ça va. Mais je voulais rester juste pour être en sécurité.

“C’est une période étrange. Je voulais vous contacter tous en ce moment et envoyer mon amour. J’espère vraiment que vous allez bien et j’espère que vous allez bien mentalement.”

Sam pense qu’avoir à se distancier socialement pour une période indéfinie sera mentalement “difficile”.

Montrant la tête, ils ont ajouté: “Ça va être difficile pour quiconque y entrera un peu, comme moi.”

La chanteuse de 27 ans a exhorté leurs fans à se réunir et à se prendre en charge.

Sam a poursuivi: “Je veux juste ramener à la maison et dire à quel point je pense que cette fois-ci est important pour nous tous de rester une unité et de prendre soin les uns des autres. Surtout pour toutes les personnes âgées – je m’inquiète pour mon nan en ce moment, je m’inquiète pour tant de gens.

“Soyez patient et généreux, et partagez des choses – partagez des gens de la nourriture!”

Et le chanteur de ‘Too Good at Goodbyes’ a promis un concert en ligne pour les fans quand ils se sentiraient mieux.

Sam a déclaré: “Ça va être des semaines étranges et différentes et je vais essayer de faire tout ce que je peux pour aider. Tout ce que je peux vraiment faire – je suis assez s ** t à tout le reste – mais le la seule chose que je puisse faire est de chanter.

“Donc, si je vais mieux dans quelques jours, je vais chanter, et je vais jouer des chansons et les enregistrer et j’espère que nous pourrons tous avoir une petite chanson ensemble.

“Je pense que ce serait vraiment bien, je pense que nous en avons tous besoin. Dans un moment comme celui-ci, la musique est une très belle chose.

“Je vous aime tous, s’il vous plaît, restez en sécurité et buvez beaucoup d’eau.

“Lisez … même si je déteste lire, mais essayez simplement de faire des choses qui vous tiennent occupé. Je pense que je vais juste regarder la télévision car je m’ennuie s ** tless! Bye!”

.