Katy Perry “ralentit” pour profiter de sa grossesse et n’est pas pressée de reprogrammer son mariage.

La chanteuse de 35 ans a révélé il y a deux semaines qu’elle et son fiancé Orlando Bloom – qui a le fils de neuf ans Flynn d’une relation précédente – attendaient leur premier enfant ensemble et, après avoir suspendu leur mariage au milieu de la pandémie de coronavirus , ils ne se précipitent pas pour reporter la date, mais veulent simplement se concentrer sur l’arrivée imminente.

Une source a déclaré à E! News: “Elle a reporté le mariage et aucune autre date n’est discutée. Elle se repose à la maison et prend un jour à la fois. À ce stade, elle ne pense pas au mariage et quand il aura lieu.

“Elle ralentit et essaie de profiter de sa grossesse. Elle est soulagée d’avoir pu rentrer chez elle [from Australia] et se sent bien. ”

On pensait que le couple envisageait de tenir leurs noces au Japon au cours de l’été, mais il a appuyé sur la pause en raison de la propagation du coronavirus.

Un initié a déclaré: “Tout était prêt pour le Japon avec 150 invités. Katy était en fait très excitée à l’idée de descendre enceinte dans l’allée. . ”

Pendant ce temps, la chanteuse de «Dark Horse» a récemment admis qu’elle avait «pensé» à faire jouer par Lionel Richie ses collègues juges d’American Idol à son mariage et que Ryan Seacrest serait l’hôte d’officier, mais pense que cela coûterait trop cher.

Elle a dit: “J’y ai réfléchi. Je souhaite. Je souhaite. C’est tout le budget, honnêtement. Lionel, en particulier, est le budget entier. Et avec Ryan officiant? Ouais, c’est fini.”

Et bien que leurs prix puissent être trop élevés pour le hitmaker “ Never Worn White ”, la paire a insisté pour trouver un moyen de s’impliquer dans le mariage.

Luke a taquiné: “Je vais sortir boire avec Orlando la veille.”

À quoi Katy a ajouté: “Mon fiancé va avoir la gueule de bois et c’est à cause de toi.”

