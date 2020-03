2020-03-21 01:30:06

Andy Cohen a été testé positif pour le coronavirus, car il a révélé qu’il ne filmerait plus d’épisodes de «Watch What Happens Live» depuis son domicile.

Andy Cohen a été testé positif pour le coronavirus.

L’animateur de talk-show de 51 ans a révélé qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie respiratoire pseudo-grippale – également connue sous le nom de COVID-19 – après “ne pas se sentir bien” pendant quelques jours.

Andy avait déjà dit à ses fans qu’il filmerait de nouveaux épisodes de “Watch What Happens Live” depuis son domicile, mais a dû mettre ces plans de côté pendant qu’il “se concentre sur l’amélioration”.

Dans une publication Instagram, il a écrit: “Après quelques jours d’auto-quarantaine, et ne me sentant pas bien, j’ai été testé positif pour le coronavirus. Autant que je me sentais comme je pouvais passer à travers tout ce que je ressentais pour faire #WWHL de chez moi , nous mettons une épingle là-dedans pour l’instant afin que je puisse me concentrer sur l’amélioration. Je tiens à remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour nous tous, et exhortons tout le monde à rester à la maison et à prendre soin d’eux-mêmes. (sic ) ”

Andy est l’une des nombreuses célébrités qui ont été diagnostiquées avec la maladie à propagation rapide, notamment Tom Hanks, Idris Elba, les stars de Game of Thrones Kristofer Hivju et Indira Varma et Rachel Matthews de Frozen 2.

Tom Hanks a été l’une des premières célébrités à révéler son diagnostic, lorsqu’il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour confirmer que lui et sa femme Rita Wilson avaient été testés positifs pour le virus en Australie.

Il écrivait à l’époque: “Bonjour, les amis. Rita et moi sommes ici en Australie. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions des rhumes et des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. De légères fièvres aussi. Pour jouer les choses correctement, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs. ”

Et le lendemain, Tom a donné à ses fans une mise à jour sur sa santé.

Il a écrit: “Bonjour à tous. @Ritawilson et je tiens à remercier tous ceux ici en bas qui prennent si bien soin de nous. Nous avons Covid-19 et sommes isolés donc nous ne le transmettons à personne d’autre. Il y en a pour qui pourrait conduire à une maladie très grave.

“Nous le prenons un jour à la fois. Il y a des choses que nous pouvons tous faire pour traverser cela en suivant les conseils d’experts et en prenant soin de nous et les uns des autres, non? Rappelez-vous, malgré tous les événements actuels , on ne pleure pas au baseball. (sic) “

Mots clés: Andy Cohen, Tom Hanks, Idris Elba

Retour au flux

.