L’animatrice de «The View», Megan McCain, diffusera l’émission par liaison satellite après avoir annoncé qu’elle est enceinte.

Megan McCain est enceinte.

La co-animatrice de “ The View ” et son mari Ben Domenech attendent leur premier enfant ensemble, alors la présentatrice de 35 ans a décidé de filmer l’émission ABC de chez elle par mesure de précaution en raison de la pandémie de coronavirus.

Elle a écrit sur Instagram: “Mon mari Ben et moi avons eu la chance de découvrir que je suis enceinte.

“Bien que ce ne soit pas ainsi que je m’attendais à annoncer ma grossesse, nous et nos familles sommes ravis de partager la nouvelle avec vous tous.

“J’ai consulté mes médecins et ils m’ont conseillé que pour la sécurité de notre bébé et de moi-même, je devrais être très vigilant pour limiter le nombre de personnes avec qui nous entrons en contact.

“A partir de maintenant, je vais rejoindre les millions d’Américains qui s’auto-isolent par mesure de précaution pour empêcher la propagation du COVID-19.”

“En conséquence, je vais apparaître sur ‘The View’ depuis chez moi par satellite. J’ai la chance que mon employeur, ABC, m’ait permis, ainsi qu’à mes co-hôtes, de travailler à distance. Je suis redevable à nos producteurs et à notre équipe. ”

Megan est la dernière présentatrice de l’émission à ne pas être en studio en raison de la pandémie en tant qu’ancre Whoopi Goldberg filme également de chez elle et Joy Behar prend des congés par précaution.

L’année dernière, Megan a promis de “se détendre un peu” après avoir subi une fausse couche, car elle a admis qu’elle était choquée par les effets de la tragédie sur elle, car elle ne s’était jamais sentie “naturellement maternelle”.

Elle a dit: “J’étais très, très, très dure avec moi-même. Et j’ai blâmé le stress de ma vie et j’ai blâmé être plus âgé et j’ai blâmé ma personnalité et j’ai blâmé des choses qui n’étaient pas rationnelles.

“Depuis lors, je viens d’essayer d’aller un peu plus doucement sur tout ce qui concerne la maternité et la grossesse, car ce n’est pas facile d’être une femme.

“Ce n’est pas le cas. Et je sais à quel point j’étais dur avec moi-même et je suis sûr que beaucoup de femmes font la même chose. Et tu te sens vraiment seule.”

