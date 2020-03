2020-03-28 01:30:04

Nicole Richie a admis qu’elle avait assoupli ses règles sur le temps d’écran pour ses enfants en raison de Covid-19.

L’actrice et designer de 38 ans a admis qu’elle avait l’habitude d’être assez stricte sur le temps que ses enfants Sparrow James Midnight, 10 ans, et Harlow Winter Kate, 12 ans, ont passé sur leurs appareils, mais depuis qu’elle est mise en quarantaine en raison d’un coronavirus, la technologie a été une bouée de sauvetage pour elle et sa famille.

Nicole a dit à ‘Live with Kelly and Ryan’: “Ils sont à l’école à la maison donc ils font leurs zooms. C’est bizarre, j’ai passé 10 ans à prêcher sans écran et maintenant ils sont devenus une sorte de bouée de sauvetage ici. C’est littéralement le contraire de ce que je leur ai dit. Ils vont à l’école mais ils font aussi leurs activités parascolaires et ils communiquent avec leurs amis. ”

Nicole a également révélé que les appareils sont importants pour permettre à Sparrow et Willow de passer un peu de temps loin de Nicole et de leur père, Joel Madden.

Elle a expliqué: “Ils ont vraiment besoin de ce temps. Ils ont besoin de ce temps loin – Je suis sûr que beaucoup de mamans ont aussi besoin de temps loin de leurs enfants, mais c’est vrai, beaucoup de temps les enfants ont besoin de temps loin de nous Ils veulent parler d’autres choses, et je pense qu’ils font un excellent travail.

“Nous allons bien. Je pense qu’il y a tellement de vagues d’émotions. Vous n’avez pas à vous sentir bien tout le temps, mais les enfants s’adaptent vraiment bien. Je ne peux pas imaginer ce que c’est que d’être un 10- et 12 -Année en ce moment et ne fréquentant que des adultes et ayant des adultes parler d’une chose toute la journée.

“Vue d’ensemble, nous sommes en bonne santé et nous sommes à la maison et c’est la chose la plus importante que vous puissiez faire en ce moment, restez à la maison. Nous sommes à la maison.”

