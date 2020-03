2020-03-28 23:00:04

Miranda Lambert a révélé qu’elle souffre d’anxiété au milieu de la pandémie de Covid-19, mais elle trouve la paix en passant du temps à la maison dans sa ferme avec son mari Brendan McLoughlin.

La chanteuse de musique country âgée de 36 ans a admis qu’elle s’inquiétait de “l’état du monde”, car de nombreux pays sont bloqués pour faire face à la propagation du virus, mais a déclaré qu’elle trouve la paix en passant du temps à la maison dans sa ferme avec son mari Brendan McLoughlin.

Elle a écrit sur Instagram: “Je n’ai pas vraiment su quoi dire sur les réseaux sociaux pendant tout cela. Je ne suis pas très douée pour les réseaux sociaux de toute façon et un moment comme celui-ci me rend la tâche beaucoup plus difficile à comprendre. Le mardi de cette semaine, c’est quand j’ai finalement réalisé que je pouvais déballer. Pour les prochains mois, il n’y a pas de spectacles, pas de contrôle du son, pas d’appels de bus, pas de vols. Juste à la maison. la paix même si, comme nous tous, mon inquiétude à propos de l’état du monde en ce moment est toujours à travers le toit.

“J’ai commencé à travailler sur certains projets autour de la ferme dont je continuais à courir parce que je devais partir pour le travail et certains que je voulais fuir parce que l’organisation n’était pas ma préférée. J’ai eu des happy hours virtuels assez sympas avec amis et famille. Brendan et moi avons cuisiné, nettoyé, travaillé, passé du temps avec des chiens et des chevaux et juste être ensemble tranquillement. En plus de la musique country qui passe constamment par les haut-parleurs (sic). ”

Miranda a également révélé qu’elle écrivait de la nouvelle musique, expliquant: “J’ai écrit quelques chansons pour la première fois en un an. Et un texte écrit une chanson de cow-girl avec @ronniedunn (une fan girl de B&D).”

Cependant, elle a révélé que sa famille et ses amis lui manquaient.

Elle a écrit: “Notre famille de la route nous manque, la famille de New York et ma famille du Texas me manquent. Ma soeur d’âme @ apes_1983 vient d’avoir son premier bébé hier, bébé Finn, et nous ne pouvons le voir à travers un écran que pour le moment. J’aurais aimé être là en personne. Assez bien, bon Dieu Willin. Mais dans la bonne nouvelle, cette boîte est arrivée aujourd’hui et j’ai senti mon cœur se mettre à battre. note sur la serviette. “Envoi d’amour de la maison. amour maman et papa (soyez prudent).” Je me sens en sécurité maintenant sachant que même s’ils sont à plus de 600 miles de distance, je suis connecté à tous. Envoi de lumière à tous les premiers intervenants et aux travailleurs de la santé. Restez à la maison. Appelez à la maison (sic). ”

