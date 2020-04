2020-04-01 07:30:05

Heidi Klum trouve la coparentalité avec Seal “difficile”.

Le juge «America’s Got Talent» a admis qu’elle et son ex-mari – avec qui elle était mariée de 2005 à 2014 – «essayaient» de s’entendre pour le bien de Leni, 15 ans, Henry, 15 ans, Johan 13 et Lou, 10 ans mais les choses ne sont pas toujours “roses” entre eux.

Elle a dit: “Nous essayons du mieux que nous pouvons. Il y a toujours une raison pour laquelle vous n’êtes plus avec quelqu’un, vous savez? Ce n’est pas tout rose-rose. Ce n’est tout simplement pas.

“Alors parfois, c’est difficile, mais ensuite, vous devez tous vous réunir en famille et parfois tout est comme sauter sur des nuages. C’est comme ça.”

L’année dernière, le mannequin de 47 ans a épousé le musicien de Tokio Hotel, Tom Kaultz, et elle aime le fait qu’il ait de bonnes relations avec ses enfants.

Elle a dit au magazine Red: “Vous voyez tellement de fois que quelqu’un tombe amoureux et ensuite ça ne gèle pas aussi, donc je suis si heureuse et reconnaissante que tout le monde soit content les uns des autres …

«Qu’il est cool avec mes enfants, mes enfants sont cool avec lui – c’est un homme de 30 ans, donc il y a juste une vie et un esprit différents en lui.

“Il fait de la musique et son frère a des cheveux vert fluo. Il a des tatouages ​​partout.”

Heidi est reconnaissante d’avoir un excellent système de soutien en place parce que ses journées sont toujours très occupées.

Elle a dit: “J’ai des gens incroyables qui m’aident. J’ai toujours été papa et maman, tous les deux en une seule personne – aller travailler, être à la maison, me lever.

“Je me lève tous les matins à 6 heures du matin parce que l’un des enfants doit être sorti à 6 h 50 pour se rendre à son école.”

Pendant ce temps, la beauté blonde a admis qu’elle ne «lutte plus» avec la nourriture car elle a appris à mieux prendre soin d’elle-même en vieillissant.

Elle a dit: “Je me sens heureuse de qui je suis et comment je suis. Si je ne l’étais pas, je changerais cela.

“Au début, je devais [be disciplined about food] et maintenant je suis tellement habitué.

“Il y a tellement de choix, il suffit de choisir les bonnes choses. Parce qu’alors, vous n’avez pas de difficulté.”

Mots clés: Heidi Klum, Seal, Tokio Hotel, Tom Kaulitz

